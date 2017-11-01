Самые популярные в России модели европейских брендов

За январь-сентябрь в России было продано по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 33 999 седанов «Поло», что на 1,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. На втором месте закрепился кроссовер Renault Duster, реализованный тиражом 30 636 экземпляров и продемонстрировавший падение объемов продаж на 7,3%. Третью строчку занимает Renault Kaptur, известный в Европе как Captur. Его приобрели 22 064 автомобилиста. Напомним, что в прошлом году автомобиль появился у официальных дилеров только летом, и за июнь—сентябрь в России купили 5453 машины.
Конечно, Volkswagen Polo седан не бог весть какая европейская машина — там о ней и слыхом не слыхивали, и разработана она специально для нашей страны. Но никто не будет спорить, что выпускается она под европейским брендом.
На четвертом месте расположилась Skoda Rapid, сумевшая заинтересовать 21 605 покупателей, что на 13,4% больше, чем за три квартала прошлого года. Замыкает пятерку Renault Logan, разошедшийся в объеме 21 243 экземпляров — рост составил 1%.
В десятку самых продаваемых авто с логотипом европейской компании на капоте вошли также «логановский хетчбэк» Renault Sandero (21 175 шт.), Volkswagen Tiguan (18 981 шт.), Skoda Octavia (16 565 шт.), Ford Focus (10 185 шт.) и Ford Kuga (9179 шт.).
Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в целом российский рынок за январь-сентябрь по данным АЕБ вырос на 10,6%.
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