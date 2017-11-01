Самые популярные в России модели европейских брендов

Фото: Volkswagen
Конечно, Volkswagen Polo седан не бог весть какая европейская машина — там о ней и слыхом не слыхивали, и разработана она специально для нашей страны. Но никто не будет спорить, что выпускается она под европейским брендом.
Эдуард Раскин

За январь-сентябрь в России было продано по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 33 999 седанов «Поло», что на 1,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. На втором месте закрепился кроссовер Renault Duster, реализованный тиражом 30 636 экземпляров и продемонстрировавший падение объемов продаж на 7,3%. Третью строчку занимает Renault Kaptur, известный в Европе как Captur. Его приобрели 22 064 автомобилиста. Напомним, что в прошлом году автомобиль появился у официальных дилеров только летом, и за июнь—сентябрь в России купили 5453 машины.

Фото: Skoda

На четвертом месте расположилась Skoda Rapid, сумевшая заинтересовать 21 605 покупателей, что на 13,4% больше, чем за три квартала прошлого года. Замыкает пятерку Renault Logan, разошедшийся в объеме 21 243 экземпляров — рост составил 1%.

В десятку самых продаваемых авто с логотипом европейской компании на капоте вошли также «логановский хетчбэк» Renault Sandero (21 175 шт.), Volkswagen Tiguan (18 981 шт.), Skoda Octavia (16 565 шт.), Ford Focus (10 185 шт.) и Ford Kuga (9179 шт.).

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в целом российский рынок за январь-сентябрь по данным АЕБ вырос на 10,6%.

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1 ноября 2017
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