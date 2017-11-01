Самые популярные в России модели европейских брендов

На четвертом месте расположилась Skoda Rapid, сумевшая заинтересовать 21 605 покупателей, что на 13,4% больше, чем за три квартала прошлого года. Замыкает пятерку Renault Logan, разошедшийся в объеме 21 243 экземпляров — рост составил 1%.

В десятку самых продаваемых авто с логотипом европейской компании на капоте вошли также «логановский хетчбэк» Renault Sandero (21 175 шт.), Volkswagen Tiguan (18 981 шт.), Skoda Octavia (16 565 шт.), Ford Focus (10 185 шт.) и Ford Kuga (9179 шт.).

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в целом российский рынок за январь-сентябрь по данным АЕБ вырос на 10,6%.