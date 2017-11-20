Опубликовано первое изображение Mercedes-Benz CLS третьего поколения

Никаких подробностей о новом поколении Mercedes-Benz CLS производитель до сих пор не раскрывает. На сегодняшний день известно лишь то, что в основу седана легла модульная платформа MRA — та же база, на которой построен «старший» E-Class.

Как сообщает Motorauthority, под капотом автомобиля, вероятнее всего, поселится трехлитровый шестицилиндровый турбированный мотор. Кроме того, спустя некоторое время в продаже появится «заряженная» модификация модели — Mercedes-AMG CLS53.

Новый Mercedes-Benz CLS дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе 29 ноября. По предварительным данным, на моторшоу штутгартцы привезут седан, укомплектованный гибридной силовой установкой.