Продажи автомобилей с пробегом подросли на 0,8%

Фото: www.articles.wrightbrosinc.com
По итогам прошлого месяца объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 473 000 машин. По сравнению с октябрем минувшего года продажи подержанных транспортных средств подросли на 0,8%.
Виктория Базылева

Лидерство на вторичном рынке по-прежнему удерживает отечественная LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 25% от общего объема. В октябре россияне приобрели порядка 129 000 автомобилей этой марки — на 0,1% меньше, чем в прошлом году.

На второй строчке расположилась Toyota, подержанные машины которой разошлись тиражом в 50 000 экземпляров (-2,7%). Замыкает же лидерскую тройку Nissan — 25 000 проданных автомобилей с пробегом (+1,2%), сообщает агентство «Автостат».

Самой популярной моделью на вторичном рынке является LADA 2114 — в пользу этой машины в октябре сделали выбор 13 900 россиян. На втором месте находится ВАЗовская «семерка» — 12 700 седанов (-0,7%), а на третьем — Ford Focus — 12 100 автомобилей (+1%).

Отметим также, что по итогам первых десяти месяцев нынешнего года объем рынка подержанных легковушек достиг 4,4 млн. машин — на 1,5% больше, нежели в январе-октябре года минувшего.

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20 ноября 2017
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