Названа дата начала российских продаж Chrysler Pacifica

В России Chrysler Pacifica будет продаваться в единственной комплектации Limited Platinum с 3,6-литровым бензиновым V6 мощностью 279 л. с. и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Минимальная цена минивэна — 3 899 000 рублей.

В списке оснащения автомобиля значатся камера заднего вида, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой, кожаный салон с декоративными элементами из дерева, трехсекционная панорамная крыша, внешние зеркала с обогревом, электроприводом и памятью, ксеноновые фары с омывателем, трехзонный климат-контроль и круиз-контроль.

Кроме того, новинка может похвастать обогревом рулевого колеса, сидений первого и второго ряда, 7-дюймовым ЖК-экраном на панели приборов и 8,4-дюймовым экраном мультимедийной системы, аудиосистемой с 9 динамиками и сабвуфером, электроприводом двери багажника и сдвижных боковых дверей, а также другим оборудованием.