Peugeot Expert и Citroen Jumpy будут собирать в России

Российские продажи новых Peugeot Expert и Citroen Jumpy стартовали в мае нынешнего года. Автомобили выпускаются на французском заводе Севельнорд, но уже в начале 2018 года коммерческие фургоны «Эксперт» и «Джампи» будут собирать и на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге. Уровень локализации на момент начала производства составит 50%.

На сегодняшний день на калужском заводе «ПСМА Рус», помимо кроссовера Mitsubishi Outlander, выпускаются седаны Citroёn C4 и Peugeot 408. В настоящее время сборка этих машин локализована на 35%.

– Решение о расширении модельного ряда автомобилей, производимых в России, соответствует стратегическому плану «Push to pass», и направлено на укрепление позиций Группы PSA на российском рынке, а также на увеличение глобальной прибыли к 2021 году, — говорится в сообщении Группы PSA.