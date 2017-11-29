Чего лишилась LADA: экс-глава АВТОВАЗа Бу Андерссон стал кинозвездой

При этом стоит напомнить, что в 2009 году Бу Андерссон возглавил Горьковский автозавод, где провел ряд кардинальных реформ и сумел добиться лучших финансовых показателей предприятия за всю его историю. А в 2014 году иностранный управленец взвалил на свои плечи нелегкие проблемы Волжского автогиганта, и буквально за год качество вазовской продукции заметно улучшилось.

Заморский руководитель, запустивший продажи LADA Vesta и XRAY, стал работать с иностранными поставщиками комплектующих и аксессуаров, а также вынудил дилеров взаимодействовать с заводом по предзаказам. Акционеры политику Бу Андерссона не оценили — цены на машины резко поползли вверх, а продажи вниз.

По итогам проведенных реформ убытков у АВТОВАЗА стало отнюдь не меньше, а кредитов и врагов в лице отставленных российских поставщиков — больше. И усилиями последних, имеющих высоких покровителей в том числе и в корпорации Ростех, президент АВТОВАЗа ушел в отставку. Под занавес карьеры в российском автобизнесе г-н Андерссон заявил корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что и дальше намерен трудиться в сфере машиностроения: «я целиком и полностью принадлежу мировой автоиндустрии».

Впрочем, так и произошло — сейчас бывший топ-менеджер Волжского завода занимает руководящую должность в европейском подразделении японского производителя запчастей Yazaki.