Чего лишилась LADA: экс-глава АВТОВАЗа Бу Андерссон стал кинозвездой

Фото: АВТОВАЗ
Вы не поверите, но бывший президент Волжского автозавода подался в кино. Точнее, его подали. Речь идет о картине под названием «Русская работа», повествующей о том, как шведский варяг поднял с колен российский автопром.
Вячеслав Василенко

Фильм снял чешский режиссер Петер Хорке, охарактеризовавший собственную ленту, как «революцию, при которой ничего не должно меняться».

Судя по описанию к картине, «Бу Андерссон с воодушевлением занял главное кресло завода, но со временем понял, что люди в Тольятти не живут, а выживают», и для них не является приоритетной задачей заткнуть за пояс Запад. И благодаря подобным откровениям, фильм, похоже, наберет в социальных сетях и популярном видеохостинге не меньше лайков, чем песни Ольги Бузовой.

При этом стоит напомнить, что в 2009 году Бу Андерссон возглавил Горьковский автозавод, где провел ряд кардинальных реформ и сумел добиться лучших финансовых показателей предприятия за всю его историю. А в 2014 году иностранный управленец взвалил на свои плечи нелегкие проблемы Волжского автогиганта, и буквально за год качество вазовской продукции заметно улучшилось.

Заморский руководитель, запустивший продажи LADA Vesta и XRAY, стал работать с иностранными поставщиками комплектующих и аксессуаров, а также вынудил дилеров взаимодействовать с заводом по предзаказам. Акционеры политику Бу Андерссона не оценили — цены на машины резко поползли вверх, а продажи вниз.

По итогам проведенных реформ убытков у АВТОВАЗА стало отнюдь не меньше, а кредитов и врагов в лице отставленных российских поставщиков — больше. И усилиями последних, имеющих высоких покровителей в том числе и в корпорации Ростех, президент АВТОВАЗа ушел в отставку. Под занавес карьеры в российском автобизнесе г-н Андерссон заявил корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что и дальше намерен трудиться в сфере машиностроения: «я целиком и полностью принадлежу мировой автоиндустрии».

Впрочем, так и произошло — сейчас бывший топ-менеджер Волжского завода занимает руководящую должность в европейском подразделении японского производителя запчастей Yazaki.

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29 ноября 2017
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