Внедорожник LADA 4x4 стал доступнее

Согласно информации, представленной на официальном сайте АВТОВАЗа, тольяттинцы продлили не только программу по утилизации, но и Trade In. Напомним, что льготы для покупателей новых машин по этим проектам субсидируются из федерального бюджета. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, большинство автопроизводителей свои лимиты в текущем году уже исчерпало, но АВТОВАЗ в их число не входит.

В октябре Волжский завод отказался от утилизации старых автомобилей по причине низкого спроса — 90% продаж по государственной программе обновления автопарка приходилось на Trade In. Сейчас же тольяттинцы, вероятнее всего, решили таким образом привлечь новых покупателей, благо что ресурсы позволяют это сделать.

Любопытно, что раньше под ВАЗовскую программу утилизации подпадали практически все модели LADA. Теперь же, отдавая старую машину на переработку, можно получить льготы лишь на покупку внедорожника 4x4. В декабре скидка на этот автомобиль составит 30 000 рублей.