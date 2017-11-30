LADA Vesta Exclusive: тест-драйв самого мощного серийного седана от АВТОВАЗа

Фото avtovzglyad.ru
LADA Vesta Exclusive на данный момент — самая энерговооруженная модификация очень популярного тольяттинского седана. Появление мотора объемом 1,8 литра со 122 «лошадками» под капотом — более чем достойный повод сесть за руль этой модели, что и сделали журналисты портала «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Отличие Vesta в комплектации Exclusive от остальных версий линейки LADA Vesta, конечно же не исчерпывается наличием одного лишь мощного мотора. Есть у нее свои «фишки» и в экстерьере, и в интерьере. Но на наш взгляд, 1,8-литровый мотор мощностью 122 л. с. вместо стандартного 1,6-литрового вазовского 106-сильного — это само по себе уже интересно.

Чтобы составить для себя наиболее полное представление о новом для «Весты» двигателе, нужно оказаться с ним «на короткой ноге». То есть чтобы машина была оснащена механической трансмиссией — всевозможные «автоматы», «роботы» и «вариаторы» безжалостно крадут интересующие нас нюансы поведения мотора. По этой причине для теста мы выбрали LADA Vesta Exclusive именно с «механикой», хотя можно было взять более дорогой вариант — с «роботом». Коробка эта нам уже давно известна — стандартная 5-ступенчатая КП, пришедшая на АВТОВАЗ из концерна Renault.

Фото avtovzglyad.ru

Получилась так, что мы пересели на новинку с 1,6-литровой Vesta с МКП, которая уже была на длительном тесте редакции портала «АвтоВзгляд». С технической точки зрения это одинаковые машины. Разница — лишь в наличии более мощного мотора у первой. Таким образом удалось получить максимально возможный контраст в ощущениях от двух модификаций модели.

Для полуторатонного седана Vesta прибавка к мощности в виде 16 «лошадок» — это, как выяснилось, серьезно. И с 1,6-литровым 106-сильным мотором на «Весте» можно с успехом «жечь» в городском потоке, а уж со 122 л. с. — и подавно. Этот движок, само собой, лучше тянет и на малых оборотах, но по-настоящему он «просыпается» после 3000 об/мин. Да, слышно его при этом «более чем», но зато машина едет! Прибавку мощности по-достоинству оцениваешь на загородной трассе.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

И особенно на двухполосной дороге, когда требуется выполнить обгон, а вдали уже замаячил встречный транспорт. Вот тут дополнительные (по сравнению с 1,6-литровой Vesta) почти 11% мощности особенно к месту. Обгоны на Vesta Exclusive с ее 1,8-литровым движком получаются легкими, быстрыми и безопасными. Кроме того, порадовала хорошая управляемость машины на высоких скоростях.

Дело в том, что когда около года назад в наши руки попал один из первых экземпляров седана Vesta, коллектив редакции в полном составе был неприятно удивлен поведение машины в плавных затяжных поворотах на скоростях свыше 100 км/ч. Специалисты АВТОВАЗа явно поработали с подвеской LADA Vesta и она теперь, как и любая другая современная машина, не требует от водителя каких либо усилий или специального внимания при езде на высоких скоростях. Это особенно кстати в случае с LADA Vesta Exclusive — машина быструю езду однозначно любит.

седан
30 ноября 2017
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