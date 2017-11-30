LADA Vesta Exclusive: тест-драйв самого мощного серийного седана от АВТОВАЗа

Отличие Vesta в комплектации Exclusive от остальных версий линейки LADA Vesta, конечно же не исчерпывается наличием одного лишь мощного мотора. Есть у нее свои «фишки» и в экстерьере, и в интерьере. Но на наш взгляд, 1,8-литровый мотор мощностью 122 л. с. вместо стандартного 1,6-литрового вазовского 106-сильного — это само по себе уже интересно.

Чтобы составить для себя наиболее полное представление о новом для «Весты» двигателе, нужно оказаться с ним «на короткой ноге». То есть чтобы машина была оснащена механической трансмиссией — всевозможные «автоматы», «роботы» и «вариаторы» безжалостно крадут интересующие нас нюансы поведения мотора. По этой причине для теста мы выбрали LADA Vesta Exclusive именно с «механикой», хотя можно было взять более дорогой вариант — с «роботом». Коробка эта нам уже давно известна — стандартная 5-ступенчатая КП, пришедшая на АВТОВАЗ из концерна Renault.