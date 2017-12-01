Купивших машину по госпрограммам освободят от уплаты налога

Фото: www.steamglow.com
Министерство промышленности и торговли России инициировало изменения в законодательстве, согласно которым граждане, воспользовавшиеся государственными программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», будут освобождаться от уплаты подоходного налога на скидку.
Виктория Базылева

Возможность приобретать машины со скидкой от государства появилась у россиян в июле нынешнего года. Согласно условиям программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», льготы предоставляются гражданам, покупающим транспортное средство впервые, а также тем, кто воспитывает не менее двух несовершеннолетних детей. Под действие программ подпадают машины с ценником до 1 450 000 рублей.

Воспользовавшись предложением, можно сэкономить 10% от стоимости автомобиля. Однако владельцы машин, купленных по адресным программам, вынуждены платить налог на эту самую десятипроцентную скидку. То есть, предположим, ваш выбор пал на модель, цена которой миллион рублей. Вы заплатите 900 000 рублей за сам автомобиль и еще 13 000 рублей — подоходный налог для физических лиц, размер которого составляет 13%.

Фото: www.makalius.lt

Теперь же Минпромторг предлагает внести в законодательство изменение — освободить участников программы от пошлины на скидку. Только вот когда эти нововведения вступят силу — непонятно.

– Принимая во внимание социальную значимость обеих программ, Минпромторг России заблаговременно инициировал изменения в статью 217 НК РФ, чтобы избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — цитируют министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова РИА Новости.

По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в нашей стране было продано порядка 37 000 и 26 000 машин соответственно. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что государство намерено оказывать материальную поддержку тем, кто покупает машину впервые, а также семьям с несовершеннолетними детьми и в следующем году.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, автокредит, купить машину
2 декабря 2017
567
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы