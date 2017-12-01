Купивших машину по госпрограммам освободят от уплаты налога

Возможность приобретать машины со скидкой от государства появилась у россиян в июле нынешнего года. Согласно условиям программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», льготы предоставляются гражданам, покупающим транспортное средство впервые, а также тем, кто воспитывает не менее двух несовершеннолетних детей. Под действие программ подпадают машины с ценником до 1 450 000 рублей.

Воспользовавшись предложением, можно сэкономить 10% от стоимости автомобиля. Однако владельцы машин, купленных по адресным программам, вынуждены платить налог на эту самую десятипроцентную скидку. То есть, предположим, ваш выбор пал на модель, цена которой миллион рублей. Вы заплатите 900 000 рублей за сам автомобиль и еще 13 000 рублей — подоходный налог для физических лиц, размер которого составляет 13%.