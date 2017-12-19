Ford выбирает агрессивную ценовую политику и выигрывает

Так, уверены представители марки, рост продаж более чем на 50%. ключевых для нее моделей, Ford Explorer и Ford Kuga, объясняется правильно выбранной агрессивной ценовой политикой. Напомним, что «Форд» стал чуть ли не единственным автопроизводителем, реально снижающим цены на свои машины. К тому же здесь сыграло свою роль и правильное прогнозирование маркетологами компании рыночной ситуации. Они, в частности, не ошиблись в том, что будет увеличиваться спрос на кроссоверы и внедорожники: если в 2016 году этот сегмент занимал 28%, то в 2017 — уже 31%. Именно ставка на развитие этих сегментов позволила Ford Sollers нарастить продажи выше средних показателей по рынку: за 11 месяцев 2017 года рост составил 16%.

Еще одной нашей стратегической ставкой бренда 2017 года стала модель Transit и ее специальные модификации. Несмотря на то, что сам сегмент в этом году, скорее, стагнирует, Ford удалось увеличить долю на рынке, благодаря современному и технологически «заряженному» продукту с высокой долей локализации, что является редкостью для данного сегмента. За 11 месяцев 2017 года продано 8248 коммерческих автомобилей марки Ford, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А делая прогнозы на будущий год, в компании рассчитывают, что российский авторынок продолжит восстанавливаться с темпами 10—15%, что обеспечит дальнейший рост спроса на внедорожники. В значительной степени рынок будет зависеть от объема господдержки, а программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» станут главными стимулирующими факторами для покупки в кредит.