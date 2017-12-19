Названы дата начала продаж и цены KIA Stinger в России

Корейцы планируют запустить продажи амбициозной новинки в марте следующего года. Что касается цен, то в самом простом варианте исполнения за «Стингер» попросят немногим меньше 2 000 000 рублей, а за топовую версию, включающую уникальный дизайнерский пакет GT Line, выложить придется чуть более 3 000 000 рублей. Не дешево, но с учетом повышения акцизов на новые автомобили, все прайсы ожидаемо ползут вверх.

KIA Stinger, ориентированный на российский рынок, получит двухлитровый 247-сильный турбомотор и 3,3-литровый V6 с двойным наддувом мощностью 370 л. с. Оба двигателя безальтернативно работают с восьмиступенчатым «автоматом». Привод — на выбор покупателя — задний или полный.