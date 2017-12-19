В России отзывают внедорожники Mercedes-Benz G-класса

Уже в январе на автосалоне в Детройте Mercedes-Benz презентует G-класс третьего поколения. Те, кто только мечтает обзавестись рамным внедорожником премиальной марки, в преддверии премьеры с любопытством разглядывают многочисленные тизерные и шпионские фотографии. Ну а нынешние владельцы «Гелендвагенов» вынуждены ехать на сервис.

Как сообщает Росстандарт, Mercedes-Benz отзывает 887 внедорожников G-класса, проданных российскими дилерами в период с 2015 по 2017 год. Как оказалось, блок управления системы динамической стабилизации (ESP) нуждается в обновлении программного обеспечения. Процедура несложная, да и занимает она, как правило, не очень много времени.

В ближайшее время всех обладателей потенциально неисправных автомобилей оповестят о необходимости прибыть на сервис. Впрочем, дожидаться телефонного звонка не обязательно. Можно самостоятельно связаться с любым официальным дилером, уточнить, подпадает ли ваша машина под отзыв, и записаться на удобное время. Все работы будут проводиться совершенно бесплатно.