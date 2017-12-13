В Германии показали интерьер Mercedes-Benz G-класса третьего поколения

Фото: Mercedes-Benz
В Германии состоялась премьера интерьера Mercedes-Benz G-Класс третьей генерации. Салон внедорожника претерпел значительные изменения — «Гелик» обзавелся новым рулевым колесом, огромными тачпадами и электронным стояночным тормозом.
Виктория Базылева

Внешний вид нового Mercedes-Benz G-Класс до публичной премьеры, которая состоится в январе на автосалоне в Детройте, штутгартцы не раскрывают. Судя по ранее опубликованным шпионским фотографиям, внедорожник мало чем будет отличаться от своего предшественника — разве что получит новую оптику.

Кардинальные перемены произошли в салоне «Гелендвагена». Автомобиль оснастили двумя 12,3-дюймовыми дисплеями — посредством одного из них осуществляется управление мультимедийным комплексом, другой представляет собой цифровую приборную панель.

Нельзя не обратить внимание на новые рулевое колесо и блок климатической установки, кнопку запуска двигателя и электронный стояночный тормоз, пришедший на смену ручному. На центральной консоли — видоизмененные воздуховоды, а между ними по-прежнему располагаются три клавиши, которые отвечают за межколесные и межосевую блокировки.

Интерьер автомобиля выполнен в стиле последних E-класса и S-класса. «Мерседес» предлагает для Gelandewagen новые варианты отделки салона, среди которых несколько видов кожи различных цветов, а также карбоновые, деревянные и металлические декоративные вставки.

Никакой информации о силовых агрегатах Mercedes-Benz G-класса нового поколения пока нет. По предварительным данным, в моторную гамму модели войдут бензиновые двигатели мощностью до 360 л. с. и несколько дизельных до 313 сил. Предполагается, что спустя некоторое время штутгартцы выпустят еще одну модификацию с четырехлитровым V8 с двойным наддувом. Мощность этого мотора составит от 470 до 600 «лошадей».

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13 декабря 2017
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