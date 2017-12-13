В Германии показали интерьер Mercedes-Benz G-класса третьего поколения

Нельзя не обратить внимание на новые рулевое колесо и блок климатической установки, кнопку запуска двигателя и электронный стояночный тормоз, пришедший на смену ручному. На центральной консоли — видоизмененные воздуховоды, а между ними по-прежнему располагаются три клавиши, которые отвечают за межколесные и межосевую блокировки.

Интерьер автомобиля выполнен в стиле последних E-класса и S-класса. «Мерседес» предлагает для Gelandewagen новые варианты отделки салона, среди которых несколько видов кожи различных цветов, а также карбоновые, деревянные и металлические декоративные вставки.

Никакой информации о силовых агрегатах Mercedes-Benz G-класса нового поколения пока нет. По предварительным данным, в моторную гамму модели войдут бензиновые двигатели мощностью до 360 л. с. и несколько дизельных до 313 сил. Предполагается, что спустя некоторое время штутгартцы выпустят еще одну модификацию с четырехлитровым V8 с двойным наддувом. Мощность этого мотора составит от 470 до 600 «лошадей».