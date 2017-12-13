В Германии показали интерьер Mercedes-Benz G-класса третьего поколения

Внешний вид нового Mercedes-Benz G-Класс до публичной премьеры, которая состоится в январе на автосалоне в Детройте, штутгартцы не раскрывают. Судя по ранее опубликованным шпионским фотографиям, внедорожник мало чем будет отличаться от своего предшественника — разве что получит новую оптику.
Кардинальные перемены произошли в салоне «Гелендвагена». Автомобиль оснастили двумя 12,3-дюймовыми дисплеями — посредством одного из них осуществляется управление мультимедийным комплексом, другой представляет собой цифровую приборную панель.