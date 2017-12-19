Тест-драйв Volkswagen Crafter: доставка с комфортом

Если отбросить в сторону парковочные нюансы, ведь в повседневной жизни такие фургоны используются для доставки грузов, а значит стоят непродолжительное время на «аварийке» во время погрузки-разгрузки, то огромный с виду VW Crafter проворнее и удобнее многих легковых авто.

Внешний вид даже предыдущего поколения Crafter с его огромными вертикальными фарами и большой радиаторной решеткой был весьма заметным и впечатляющим. Новая же машина получилась вообще на загляденье, если подобный термин приемлем к коммерческому фургону. Отныне Crafter выглядит совсем уж солидно и стильно, он обзавелся строгой «мордой» с хромированными горизонтальными полосами в стиле собрата Multivan и современной светодиодной адаптивной оптикой. Впрочем, ожидать от цельнометаллического фургона какой-то сверхестественной красоты было бы глупо.

По сути, у VW Crafter есть только один реальный конкурент — Mercedes-Benz Sprinter. А как же «святая троица» Peugeot Boxer/Citroёn Jumper/FIAT Ducato, спросите вы?