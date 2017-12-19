Тест-драйв Volkswagen Crafter: доставка с комфортом

Он больше, брутальнее и, как ни странно, даже… дешевле своего младшего коллеги Multivan. Правда, скорее всего, мало кому придет в голову использовать даже базовый по размеру Crafter в качестве личного городского семейного автомобиля, в первую очередь из-за трудностей с парковкой. Причем касается это не только официальных городских платных парковочных мест, но также и подземных паркингов — Crafter просто-напросто не проходит туда по высоте.
Тем не менее, портал «Автовзгляд» решил испытать Crafter в условиях мегаполиса и результат нашего теста оказался весьма любопытным.