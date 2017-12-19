Тест-драйв Volkswagen Crafter: доставка с комфортом

Фото avtovzglyad.ru
Когда произносишь словосочетание «коммерческий Фольксваген», воображение автоматически рисует перед глазами сверхпопулярную линейку Transporter/Caravelle/Multivan и это понятно — они того стоят. Однако, в модельном ряду производителя есть еще один весьма удачный коммерческий автомобиль — VW Crafter.
Алексей Гусев

Он больше, брутальнее и, как ни странно, даже… дешевле своего младшего коллеги Multivan. Правда, скорее всего, мало кому придет в голову использовать даже базовый по размеру Crafter в качестве личного городского семейного автомобиля, в первую очередь из-за трудностей с парковкой. Причем касается это не только официальных городских платных парковочных мест, но также и подземных паркингов — Crafter просто-напросто не проходит туда по высоте.

Тем не менее, портал «Автовзгляд» решил испытать Crafter в условиях мегаполиса и результат нашего теста оказался весьма любопытным.

Фото avtovzglyad.ru

Если отбросить в сторону парковочные нюансы, ведь в повседневной жизни такие фургоны используются для доставки грузов, а значит стоят непродолжительное время на «аварийке» во время погрузки-разгрузки, то огромный с виду VW Crafter проворнее и удобнее многих легковых авто.

Внешний вид даже предыдущего поколения Crafter с его огромными вертикальными фарами и большой радиаторной решеткой был весьма заметным и впечатляющим. Новая же машина получилась вообще на загляденье, если подобный термин приемлем к коммерческому фургону. Отныне Crafter выглядит совсем уж солидно и стильно, он обзавелся строгой «мордой» с хромированными горизонтальными полосами в стиле собрата Multivan и современной светодиодной адаптивной оптикой. Впрочем, ожидать от цельнометаллического фургона какой-то сверхестественной красоты было бы глупо.

По сути, у VW Crafter есть только один реальный конкурент — Mercedes-Benz Sprinter. А как же «святая троица» Peugeot Boxer/Citroёn Jumper/FIAT Ducato, спросите вы?

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

По сути, это одна и та же машина и она более «кондовая», более массовая и, как следствие, более доступная. Тандем же из конкурентов Crafter-Sprinter претендует на некую премиальность, что не может не сказываться на конечной цене продукта.

С железным кузовным отсеком Crafter все ясно — тут существуют различные варианты отделки, а также несколько вариантов длины и высоты. В нашем случае была хоть и самая базовая голая железяка, но зато с многочисленными такелажными петлями по периметру пола для крепления груза.

К тому же, грузовой отсек оборудован аж 6 светодиодными светильниками на потолке, так что при открытии сдвижной боковой или задних распашных дверей в кузове становится светло как днем.

Для удобного входа в исполинского размера железный «багажник» опционально предусмотрена широкая ступенька (можно заказать две). Что же касается водительско-пассажирской части, то она приятно удивила.

Фото avtovzglyad.ru

По-немецки строгая с четкими линиями панель с характерными приборами от группы VAG, бесчисленные кармашки и полочки для мелочевки, включая очень удобные отсеки под потолком, сенсорный цветной дисплей, навигация, передний и задний парктроники, многочисленные розетки, пепельницы и подстаканники, контейнер для мусора в пассажирской двери, подогрев руля и ветрового стекла и даже… автопарковщик! Разумеется, почти все вышеперечисленное — это опции.

И, что очень важно, сиденья стали гораздо удобнее, спина не устает даже после многочасовых разъездов, причем и пассажирские тоже. Последний факт крайне актуален — зачастую рулевому Crafter приходится проводить за баранкой целый день и эргономика водительского места имеет значение.

Фото avtovzglyad.ru

По желанию заказчика VW Crafter может быть не только разного размера, но и переднеприводным, полноприводным или заднеприводным. Наш тестовый трудяга имеет привод на переднюю ось и вкупе с механической 6-ступенчатой КП его динамике может позавидовать не одна легковушка.

В самом деле, кажется, что под капотом этого огромного автомобиля не 140-сильный 2-литровый турбодизель, а гораздо более мощный мотор. Первая передача традиционно короткая (все-таки удел Crafter — возить грузы), зато на более длинных второй и на третьей фургон буквально «отстреливает», оставляя позади слегка ошарашенных водителей казалось бы более динамичных и шустрых машин.

При этом можно спокойно ехать 60—70 км/ч на 6-й передаче: дизельной тяги более чем достаточно, да и топлива Crafter будет кушать менее 10 литров на сотню. К тому же, у фургона по-фольксвагеновски упругий туговатый руль и вполне предсказуемые эффективные тормозные механизмы.

Фото avtovzglyad.ru

В плане «верткости» у «Крафтера» тоже все в порядке: передние колеса, как и у большинства коммерческих фургонов, поворачиваются едва ли не на 90 градусов, так что радиус разворота у машины минимален для ее размеров. Поэтому даже в узких дворах Crafter способен лихо крутануться на относительно маленьком пятачке асфальта.

Да, базовая версия немецкого фургона стала изначально ощутимо больше, однако она по прежнему относится к категории «В» массой до 3 тонн и с грузоподъемностью 990 кг. А значит, стандартный Crafter имеет свободный доступ в центр Москвы, то есть не попадает под действие неоднозначного «грузового каркаса».

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Новое поколение Volkswagen Crafter показало, каким должен быть идеальный и удобный автобус для доставки грузов населению.

Да, уже вышел его непосредственный конкурент — новый штутгартский Sprinter. Именно эти два «лакшери» фургона делят между собой львиную часть европейского рынка грузоперевозок. Да, Crafter обойдется вам недешево — цена «пустой» версии фургона почти 2 миллиона рублей, с дополнительными «плюшками» еще дороже, однако за эти деньги владелец получает современный комфортный фургон с удобной эргономичной посадкой и кучей всевозможных доступных опций с возможностью выбора любого типа привода. Для малого бизнеса самое оно.

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19 декабря 2017
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