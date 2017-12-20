Кто по новым правилам сможет получить «красивые» номера

С другой стороны, я вообще не вижу настоятельной необходимости бороться с «красивыми» номерами. Вон в некоторых американских штатах любой автовладелец может нарисовать и заказать себе абсолютно индивидуальный номер, и никого сей факт не напрягает. Вероятно, бороться надо не с теми людьми, которые хотят вот так по-дурацки выделиться, а с теми, кто на этой слабости незаконно наживается. Совершенно ясно, что никакая система не способна воспрепятствовать нечестным служащим использовать служебное положение в корыстных целях: ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может. Но узаконить продажу «красивых» номеров МВД до сих пор никак не удается.

Второй пункт не такой волнующий, но тоже интересный: «По заявлению владельцев транспортных средств при проведении регистрационных действий могут быть присвоены (выданы) государственные регистрационные знаки, ранее принятые от них на хранение. Государственные регистрационные знаки присваиваются на транспортное средство вновь приобретенное или ранее зарегистрированное за физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, за которым было ранее зарегистрировано транспортное средство с указанными государственными регистрационными знаками. Их выдача осуществляется регистрационными подразделениями Госавтоинспекции по месту хранения сданных государственных регистрационных знаков».

Другими словами, те, кто не хочет расставаться с полюбившимися ему «жестянками», может сохранить его за собой и повесить на новую машину.