Кто по новым правилам сможет получить «красивые» номера

Министерством внутренних дел разработана очередная редакция правил регистрации автомобилей. Поводом к этому послужило грядущее введение электронных ПТС и не стихающая которое десятилетие борьба с «блатными» номерами.
Эдуард Раскин

Представленный министерством документ обширен: в нем целых 52 пункта. Однако нам наиболее интересны два. Первый из них гласит: «Выдача (присвоение) государственных регистрационных знаков на транспортные средства осуществляется при производстве регистрационных действий без резервирования за юридическими, физическими лицами или индивидуальными предпринимателями их отдельных серий или сочетаний символов. Выдача (присвоение) государственных регистрационных знаков осуществляется посредством специального программного обеспечения ФИС ГИБДД-М в порядке очередности возрастания их цифровых значений или в произвольном (случайном) порядке, при использовании антикоррупционного режима присвоения знаков».

То есть, беспристрастный компьютерный софт отстранит чистых и нечистых на руку гаишников от процесса раздачи цифр и букв. Он будет равнодушно выкидывать очередному соискателю комбинацию либо в порядке очередности, либо в полном беспорядке. Но тут сразу же возникает каверзный вопрос: а вот, например, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Транспортный комбинат Россия» Управления делами Президента Российской Федерации — это юридическое лицо или как? Оно тоже будет подчиняться общему строгому порядку выдачи номерных знаков, или для подобных организаций сделают исключение? И если таковое исключение будет сделано, то это автоматически означает заложенные в софт возможности сделать кого-то «более равным» среди прочих.

С другой стороны, я вообще не вижу настоятельной необходимости бороться с «красивыми» номерами. Вон в некоторых американских штатах любой автовладелец может нарисовать и заказать себе абсолютно индивидуальный номер, и никого сей факт не напрягает. Вероятно, бороться надо не с теми людьми, которые хотят вот так по-дурацки выделиться, а с теми, кто на этой слабости незаконно наживается. Совершенно ясно, что никакая система не способна воспрепятствовать нечестным служащим использовать служебное положение в корыстных целях: ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может. Но узаконить продажу «красивых» номеров МВД до сих пор никак не удается.

Второй пункт не такой волнующий, но тоже интересный: «По заявлению владельцев транспортных средств при проведении регистрационных действий могут быть присвоены (выданы) государственные регистрационные знаки, ранее принятые от них на хранение. Государственные регистрационные знаки присваиваются на транспортное средство вновь приобретенное или ранее зарегистрированное за физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, за которым было ранее зарегистрировано транспортное средство с указанными государственными регистрационными знаками. Их выдача осуществляется регистрационными подразделениями Госавтоинспекции по месту хранения сданных государственных регистрационных знаков».

Другими словами, те, кто не хочет расставаться с полюбившимися ему «жестянками», может сохранить его за собой и повесить на новую машину.

автоправо, ПДД, регистрация, ГИБДД
20 декабря 2017
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