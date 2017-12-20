Кто по новым правилам сможет получить «красивые» номера

Представленный министерством документ обширен: в нем целых 52 пункта. Однако нам наиболее интересны два. Первый из них гласит: «Выдача (присвоение) государственных регистрационных знаков на транспортные средства осуществляется при производстве регистрационных действий без резервирования за юридическими, физическими лицами или индивидуальными предпринимателями их отдельных серий или сочетаний символов. Выдача (присвоение) государственных регистрационных знаков осуществляется посредством специального программного обеспечения ФИС ГИБДД-М в порядке очередности возрастания их цифровых значений или в произвольном (случайном) порядке, при использовании антикоррупционного режима присвоения знаков».
То есть, беспристрастный компьютерный софт отстранит чистых и нечистых на руку гаишников от процесса раздачи цифр и букв. Он будет равнодушно выкидывать очередному соискателю комбинацию либо в порядке очередности, либо в полном беспорядке. Но тут сразу же возникает каверзный вопрос: а вот, например, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Транспортный комбинат Россия» Управления делами Президента Российской Федерации — это юридическое лицо или как? Оно тоже будет подчиняться общему строгому порядку выдачи номерных знаков, или для подобных организаций сделают исключение? И если таковое исключение будет сделано, то это автоматически означает заложенные в софт возможности сделать кого-то «более равным» среди прочих.