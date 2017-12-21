Как дилеры Renault обманывают покупателей

Каково было удивление владельца дорогого базового авто, когда его претензия, справедливо обязывающая автосалон выплатить разницу между ценником машины и ее реальной стоимостью, дилерский центр попросту проигнорировал.

Недолго думая, фактически попавший на удочку автокупцов покупатель обратился в суд, потребовав взыскать с ООО «Росток» разницу в 291 000 рублей, а также выплатить неустойку за нарушение срока возврата денежных средств в сумме 156 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 и штраф в виде 50 процентов от присужденной суммы.

Суд удовлетворил требования истца практически полностью, расторгнув договор купли-продажи и взыскав с ответчика 920 000 рублей, неустойку в 156 400 «деревянных», немногим больше 542 000 рублей штрафа за отказ добровольно удовлетворить претензию покупателя, а также 8000 за нанесенный моральный ущерб.

В общей сложности владелец Renault Duster отсудил у дилерского центра 1 600 000 рублей. На интернет-форумах поклонники французской марки уже горячо обсуждают этот инцидент, который к большому сожалению мог оказаться далеко не единственным.