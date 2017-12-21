Как дилеры Renault обманывают покупателей

Фото: АвтоВзгляд
В очередной раз российские дилеры Renault попадаются на обмане потребителей. То хитрые менеджеры автосалонов разводят покупателей на деньги, оперируя несуществующими ценами, то не оформляют авто по льготным госпрограммам, то приглашают на сервис для устранения выявленных неполадок, не называя каких.
Вячеслав Василенко

Обо всех этих случаях наглого обмана потребителей портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал. На сей раз в центр скандала попал официальный дилер «Росток» в городе Кострома, чьи работники продали клиенту Renault Duster в базовой версии по цене топовой комплектации. А что — если человек берет, то почему бы и не отдать?

Так вот: заплатив за версию Privelege 920 000 рублей, покупатель получил кроссовер в стандартном варианте исполнения Authentique по цене в 629 000 рублей. Впрочем, довольно быстро счастливый или не очень обладатель «Дастера» заподозрил подвох и отправил дилеру официальный запрос о проданной ему машине. В итоге по названному VIN-коду выяснилось, что автомобиль, которым он обзавелся, представлен в первоначальной комплектации.

Фото: Renault

Каково было удивление владельца дорогого базового авто, когда его претензия, справедливо обязывающая автосалон выплатить разницу между ценником машины и ее реальной стоимостью, дилерский центр попросту проигнорировал.

Недолго думая, фактически попавший на удочку автокупцов покупатель обратился в суд, потребовав взыскать с ООО «Росток» разницу в 291 000 рублей, а также выплатить неустойку за нарушение срока возврата денежных средств в сумме 156 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 и штраф в виде 50 процентов от присужденной суммы.

Суд удовлетворил требования истца практически полностью, расторгнув договор купли-продажи и взыскав с ответчика 920 000 рублей, неустойку в 156 400 «деревянных», немногим больше 542 000 рублей штрафа за отказ добровольно удовлетворить претензию покупателя, а также 8000 за нанесенный моральный ущерб.

В общей сложности владелец Renault Duster отсудил у дилерского центра 1 600 000 рублей. На интернет-форумах поклонники французской марки уже горячо обсуждают этот инцидент, который к большому сожалению мог оказаться далеко не единственным.

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21 декабря 2017
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