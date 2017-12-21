Как дилеры Renault обманывают покупателей

Обо всех этих случаях наглого обмана потребителей портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал. На сей раз в центр скандала попал официальный дилер «Росток» в городе Кострома, чьи работники продали клиенту Renault Duster в базовой версии по цене топовой комплектации. А что — если человек берет, то почему бы и не отдать?
Так вот: заплатив за версию Privelege 920 000 рублей, покупатель получил кроссовер в стандартном варианте исполнения Authentique по цене в 629 000 рублей. Впрочем, довольно быстро счастливый или не очень обладатель «Дастера» заподозрил подвох и отправил дилеру официальный запрос о проданной ему машине. В итоге по названному VIN-коду выяснилось, что автомобиль, которым он обзавелся, представлен в первоначальной комплектации.