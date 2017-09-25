Дилеры Renault вновь попались на обмане покупателей

Фото: АвтоВзгляд
Уже в который раз российские дилеры французской марки попадают в центр скандала, связанного с обманом потребителей. То покупателей «разводят» на деньги, оперируя несуществующими прайсами, то отказываются оформлять авто по льготным госпрограммам, то втихую приглашают на сервис, не объявляя об отзывной кампании.
Мирон Горин

В любопытной ситуации оказался дилер «Автомир Премьер» в городе Екатеринбург, решивший заманить потенциальных клиентов в шоу-рум «вкусной», но ненастоящей ценой. Впрочем, не исключено, что сотрудники дилерского центра просто забыли дописать нолик к ценнику на новенький Renault Kaptur — официальный сайт предлагал автомобиль за скромные 111 097 рублей.

Как бы то ни было, желающие обзавестись кроссовером за столь смешные деньги нашлись быстро. Вот только менеджеры салона продавать машину отказались. И поплатились — недолго думая, один из несостоявшихся покупателей обратился в суд с требованием обязать ответчика отдать ему автомобиль по указанному на официальном сайте прайсу. На худой конец — возместить разницу от цены на авто, предложенной другим дилером, в размере немногим меньше 1 000 000 «деревянных». И это не считая 150 000 рублей в качестве компенсации за моральный вред и прочих издержек, включая судебные.

Иск судьей был удовлетворен частично — дилерский центр обязан выплатить «потерпевшему» без малого 11 000 рублей за нанесенный моральный вред и расходы, связанные с почтовой перепиской. А было бы весело, конечно, если Фемида полностью поддержала жителя Екатеринбурга, и автосалону пришлось бы продать ему кроссовер за 112 000 рублей. Ведь по сути продавец не предоставил потребителю достоверной информации о товаре, а значит должен нести за это ответственность.

Впрочем, суд «не увидел упущенной выгоды», как и не увидели ее вышестоящие инстанции. Так или иначе дилеру Renault этот прецедент однозначно станет уроком. Надеемся, что на заметочку его возьмут и другие продавцы столь популярных в России французских машин. А то ведь, как уже было сказано, «реношники» далеко не в первый раз пытаются «постебаться» над покупателями, оставаясь при этом безнаказанными.

Достаточно вспомнить, как столичный дилер RTDS вместо скидки по trade-in в 40 000 рублей всячески отнекивался дисконтом в 10 000, а вместо обозначенных на официальном сайте цен на аксессуары «впаривал» те самые аксессуары в полтора раза дороже, ссылаясь якобы на дополнительные расходы, связанные со стоимостью установочных работ. Судя по логике менеджеров этого центра, в счет услуг должны также быть включены монтаж двигателя, коробки передач и прочих агрегатов.

А как вам понравится тихо-мирно инициированный дилерами отзыв Renault Duster 2015 модельного года, укомплектованного 109-сильным дизелем? Официально о сервисной кампании представительство «Рено» не сообщало, а своим клиентам продавцы разослали письма с уведомлением явиться в технический центр для устранения выявленных недостатков силового агрегата: «По требованию завода-изготовителя просим вас в ближайшее время предоставить автомобиль. Дальнейшая его эксплуатация не безопасна». В чем причина — остается загадкой по сей день, ибо ни сами дилеры, ни российский офис марки официально ее так и не назвали.

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25 сентября 2017
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