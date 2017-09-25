Дилеры Renault вновь попались на обмане покупателей

В любопытной ситуации оказался дилер «Автомир Премьер» в городе Екатеринбург, решивший заманить потенциальных клиентов в шоу-рум «вкусной», но ненастоящей ценой. Впрочем, не исключено, что сотрудники дилерского центра просто забыли дописать нолик к ценнику на новенький Renault Kaptur — официальный сайт предлагал автомобиль за скромные 111 097 рублей.

Как бы то ни было, желающие обзавестись кроссовером за столь смешные деньги нашлись быстро. Вот только менеджеры салона продавать машину отказались. И поплатились — недолго думая, один из несостоявшихся покупателей обратился в суд с требованием обязать ответчика отдать ему автомобиль по указанному на официальном сайте прайсу. На худой конец — возместить разницу от цены на авто, предложенной другим дилером, в размере немногим меньше 1 000 000 «деревянных». И это не считая 150 000 рублей в качестве компенсации за моральный вред и прочих издержек, включая судебные.