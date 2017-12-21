Названы самые популярные автомобили в Европе

Volkswagen Golf удерживал лидерство на европейском авторынке на протяжении семи лет — до марта нынешнего года. Тогда хетчбэк с первой строчки рейтинга отодвинула Ford Fiesta, разошедшаяся тиражом в 47 263 экземпляров против 46 795 у «Гольфа». Вернуть свою утраченную позицию «немцу» удалось уже в апреле, и с тех пор ничего не менялось.

На второй строчке по итогам ноября с огромным отставанием от лидера расположился Renault Clio — европейские дилеры продали 26 411 машины. Третьим стал Peugeot 208, нашедший 21 556 покупателей. Ford Fiesta, которой однажды удалось обогнать Golf, находится лишь на четвертом месте с результатом в 21 434 реализованных авто. Замыкает лидерскую пятерку Skoda Octavia — 20 631 автомобиль.

В ТОП-10 самых востребованных моделей на европейском рынке вошли кроссоверы Volkswagen Tiguan (19 067 машин), Renault Captur (18 886 авто), Nissan Qashqai (17 769 автомобилей), а также Ford Focus (17 396 машин) и Toyota Yaris (17 063 хетчбэка).

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