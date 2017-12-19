Названы десять самых продаваемых автомобилей в России

По результатам января-ноября 2016-го LADA Granta располагалась на третьей строчке, теперь же она подтянулась на вторую. В пользу тольяттинских седанов и лифтбэков сделали выбор 83 384 человека. Следом идет еще одна вазовская модель — стремительно набирающая обороты Vesta. Этими машинами с начала года обзавелись 69 336 наших сограждан, что обеспечило «Весте» подъем на одну позицию до третьего места.

Замыкают лидерскую пятерку на конец ноября две модели Hyundai: седан Solaris и кроссовер Creta. Популярность «Соляриса» падает — с января дилеры реализовали 63 673 авто. С первого места некогда самая востребованная машина откатилась аж на четвертую строчку. Creta, напротив, демонстрирует активный рост — с 17 места на 5, с 17 927 проданных кроссоверов до 49 406.

Далее в рейтинге идут седан Volkswagen Polo (42 994 машины), французский SUV Renault Duster (39012 авто), LADA Largus (30 090 универсалов), а также Toyota RAV4 (29 740 кроссоверов) и LADA XRAY (29 583 хетчбэка).