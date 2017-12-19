Volkswagen готовит к премьере Tiguan Coupe

Покупательский спрос на кроссоверы растет бешеными темпами — причем не только в России, но и во всем мире. Популярностью пользуются самые разные SUV: от субкомпактных, предназначенных для передвижения по городу, до полноразмерных, претендующих на звание внедорожников.

Привлекая внимание автомобилистов, Volkswagen выпустил удлиненную модификацию Tiguan, которая вмещает в себя до семи пассажиров. Tiguan Allspace, такое название получила новинка, дебютировал в марте нынешнего года на Женевском моторшоу. Европейские дилеры уже приступили к продаже большого «Тигуана», но приедет ли он когда-нибудь в Россию — до сих пор неизвестно.