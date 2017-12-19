Volkswagen готовит к премьере Tiguan Coupe

Компания Volkswagen намерена выпустить еще одну модификацию своей популярной модели Tiguan. Уже в следующем году производитель из Вольфсбурга представит публике кроссовер-купе.
Виктория Базылева

Покупательский спрос на кроссоверы растет бешеными темпами — причем не только в России, но и во всем мире. Популярностью пользуются самые разные SUV: от субкомпактных, предназначенных для передвижения по городу, до полноразмерных, претендующих на звание внедорожников.

Привлекая внимание автомобилистов, Volkswagen выпустил удлиненную модификацию Tiguan, которая вмещает в себя до семи пассажиров. Tiguan Allspace, такое название получила новинка, дебютировал в марте нынешнего года на Женевском моторшоу. Европейские дилеры уже приступили к продаже большого «Тигуана», но приедет ли он когда-нибудь в Россию — до сих пор неизвестно.

Фото: www.autobild.de

Останавливаться на достигнутом вольфсбургский производитель не намерен. Как сообщает немецкое издание AutoBild, третья версия Tiguan, которая представляет собой купеобразный кроссовер, выйдет в свет уже в следующем году. Автомобиль получит те же силовые агрегаты, что и у существующих «Тигуанов», однако будет значительно дороже.

Только вот зачем «фольксвагену» понадобился еще один кросс-купе, если в первой половине следующего года стартуют продажи совершенно нового T-Cross, — непонятно. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что новинка унаследовала черты концептуального T-Cross Breeze. В ее моторную гамму войдут бензиновые 110- и 150-сильные двигатели, а также 1,6-литровый турбодизель. Прайс машины будет варьироваться в диапазоне от 17 000 до 28 000 евро. Tiguan, к слову сказать, продается в Европе по цене от 27 000 евро.

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19 декабря 2017
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