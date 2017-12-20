На минивэнах Citroёn C4 Picasso обнаружены проблемы с капотом

Как оказалось, во время сборки минивэнов Citroёn C4 Picasso на заводе недостаточно хорошо проклеили наружные и внутренние панели капота. В ходе эксплуатации эти детали могут «разойтись». Это не критично, однако владельцам все же не стоит откладывать визит к дилеру. Работники сервиса устранят производственную недоработку путем укрепления соединений.

Как сообщает Росстандарт, под отзывную кампанию подпадает 124 минивэна Citroёn C4 Picasso, проданных российскими дилерами в период с октября 2016 по октябрь 2017 года. В ближайшее время всех обладателей потенциально дефектных машин оповестят о необходимости привезти машину на сервис.