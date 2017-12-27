Удача под Новый год: семь россиян выиграли внедорожники

Другие шесть Land Rover с легендарной историей уже ездят по дорогам Северной столицы и Иваново, а также областных городов — Троицка Челябинской области и Тихвина Ленинградской области. Ключи от новых автомобилей победителям вручали участники ралли — автоблогер Антон Воротников, ведущие автомобильного шоу на радиостанции «Москва FM» Игорь Сирин и Алексей Шарапов, а также редактор Авто Mail.Ru Петр Баканов. За рулем разыгранных автомобилей они проехали в «Шелковом пути» из России в Китай, испытывая в экстремальных условиях дизельное топливо «Газпромнефти» — «Дизель Опти». По окончании марафона все автомобили прошли череду экспертиз, показавших, что их топливная система и двигатели остались в состоянии новых.