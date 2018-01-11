Ford обвинили в обмане потребителей

В 2015 году американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) обличило концерн Volkswagen в преднамеренном занижении данных о количестве вредных выбросов с помощью специального программного обеспечения. В «дизельгейте» были замешаны и другие крупные автостроители — Mercedes-Benz, FIAT Chrysler Automobile (FCA), BMW, Nissan. Теперь же с подачи владельцев авто на «тяжелом» топливе к числу мошенников EPA причислила и Ford.

Как сообщает Automotive News, иск против Ford подали обладатели пикапов F-250 и F-350 Super Duty, проданных за последние шесть лет. По их словам, выбросы оксида азота моторами этих автомобилей превышают допустимую норму аж в 50 раз. Под подозрением оказались более 500 000 грузовичков.

В свою очередь представители компании Ford утверждают, что все машины соответствуют федеральным требованиям, и отрицают, что во время испытаний было использовано «хитрое» программное обеспечение. Для автостроителя этот скандал разгорелся крайне не вовремя, поскольку в скором времени на авторынке появится новая модификация F-150 с трехлитровым дизельным двигателем.