Mitsubishi отзывает в России более 16 000 автомобилей

Фото: Mitsubishi
Компания «ММС Рус» — официальный дистрибьютор Mitsubishi в России — объявляет о проведении сервисной компании, охватывающей более 16 000 внедорожников Pajero и электрических хетчбэков i-MiEV. Причиной отзыва послужили небезызвестные подушки безопасности Takata, которые, самопроизвольно срабатывая, убивают пассажиров.
Виктория Базылева

О том, что подушки безопасности японской фирмы Takata представляют угрозу для водителя и пассажиров, известно уже практически всем. Скандал, в центре которого оказалась эта компания, разгорелся еще в 2014 году, когда сразу несколько крупных автостроителей объявили об отзыве своих машин для экстренной замены «эйрбэгов».

В «такатовских» подушках установлены дефектные пиропатроны — из-за портящегося со временем реагента они взрываются слишком сильно и далеко не всегда вовремя. Осколки устройств разлетаются по салону авто, тем самым нанося водителю и пассажирам серьезные ранения. По некоторым данным, по вине Takata погибли уже 17 человек, еще 180 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: www.wemotor.com

Компания Mitsubishi уже не раз отзывала свои автомобили для переустановки подушек безопасности, и сейчас производитель объявил об очередной сервисной кампании, связанной все с той же недоработкой. Согласно данным «Росстандарта», под нее подпадают 16 515 внедорожников Pajero и электрических хетчбэков i-MiEV, проданных российскими дилерами в период с апреля 2013 по февраль 2016 года.

В скором времени всех владельцев потенциально дефектных авто оповестят о необходимости привезти машину в сервис. Но сообщения от представителя марки дожидаться не обязательно. Можно самостоятельно связаться с любым официальным дилером и записаться на ремонт. Все работы, разумеется, будут выполнены бесплатно.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, автосервис, ремонт
12 января 2018
363


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы