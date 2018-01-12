Mitsubishi отзывает в России более 16 000 автомобилей

О том, что подушки безопасности японской фирмы Takata представляют угрозу для водителя и пассажиров, известно уже практически всем. Скандал, в центре которого оказалась эта компания, разгорелся еще в 2014 году, когда сразу несколько крупных автостроителей объявили об отзыве своих машин для экстренной замены «эйрбэгов».

В «такатовских» подушках установлены дефектные пиропатроны — из-за портящегося со временем реагента они взрываются слишком сильно и далеко не всегда вовремя. Осколки устройств разлетаются по салону авто, тем самым нанося водителю и пассажирам серьезные ранения. По некоторым данным, по вине Takata погибли уже 17 человек, еще 180 получили травмы различной степени тяжести.