Почему запрещают эксплуатацию машин черного цвета

Как сообщает «Хроника Туркменистана», с нового года на территории государства начали действовать новые правила, согласно которым местным водителям запрещено использовать машины черного цвета. Любопытно, что никаких письменных постановлений и приказов властями издано не было. Полицейские, ссылаясь на устное распоряжение начальства, устраивают на дорогах настоящий беспредел.
Правоохранители, трактующие нововведение каждый по-своему, останавливают и темно-синие, и зеленые, и даже ярко-красные авто. Некоторых автомобилистов они, помучив, отпускают. У тех же, кому повезло меньше, они требуют перекрасить машину, либо прекратить ей пользоваться и отогнать на штрафстоянку.