Почему запрещают эксплуатацию машин черного цвета

Фото: fscbmwcca.com
В Туркмении ввели новые запреты для водителей, которые на первый взгляд кажутся абсурдными. Со 2 января автомобилистам не разрешается эксплуатировать транспортные средства, окрашенные в черный цвет. Однако это касается только мужчин — женщинам же в принципе больше нельзя садиться за руль.
Виктория Базылева

Как сообщает «Хроника Туркменистана», с нового года на территории государства начали действовать новые правила, согласно которым местным водителям запрещено использовать машины черного цвета. Любопытно, что никаких письменных постановлений и приказов властями издано не было. Полицейские, ссылаясь на устное распоряжение начальства, устраивают на дорогах настоящий беспредел.

Правоохранители, трактующие нововведение каждый по-своему, останавливают и темно-синие, и зеленые, и даже ярко-красные авто. Некоторых автомобилистов они, помучив, отпускают. У тех же, кому повезло меньше, они требуют перекрасить машину, либо прекратить ей пользоваться и отогнать на штрафстоянку.

Фото: www.nbcnews.com

Кроме того, со 2 января в Туркменистане вступило в силу еще одно правило, запрещающее управлять автомобилем женщинам. У пойманных на нарушении автомобилисток начали отбирать водительские удостоверения прямо на дороге. Их машины отправляются на штрафстоянки — туда же, где ждут своих хозяев автомобили, окрашенные в темные цвета.

Всему этому, оказывается, есть объяснение. По статистике, представленной правительству Туркмении главой МВД Исгендера Муликова, большая часть ДТП в стране происходит по вине водителей-женщин. То есть не допуская автомобилисток за руль в принципе, власти надеются снизить аварийность. Тем же мотивируется запрет на использование черных машин. Белые, как известно, попадают в автокатастрофы реже — хотя бы потому, что их лучше видно в темноте.

Впрочем, существуют и другие версии, объясняющие необходимость принятия подобных мер. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов убежден, что черный цвет приносит несчастье, в то время как белый, напротив, привлекает удачу. Что же касается запрета на вождение авто женщинами, то это всего-навсего религиозный шовинизм.

штрафы, суд, лишение прав, ПДД
11 января 2018
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