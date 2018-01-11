Почему запрещают эксплуатацию машин черного цвета

Кроме того, со 2 января в Туркменистане вступило в силу еще одно правило, запрещающее управлять автомобилем женщинам. У пойманных на нарушении автомобилисток начали отбирать водительские удостоверения прямо на дороге. Их машины отправляются на штрафстоянки — туда же, где ждут своих хозяев автомобили, окрашенные в темные цвета.

Всему этому, оказывается, есть объяснение. По статистике, представленной правительству Туркмении главой МВД Исгендера Муликова, большая часть ДТП в стране происходит по вине водителей-женщин. То есть не допуская автомобилисток за руль в принципе, власти надеются снизить аварийность. Тем же мотивируется запрет на использование черных машин. Белые, как известно, попадают в автокатастрофы реже — хотя бы потому, что их лучше видно в темноте.

Впрочем, существуют и другие версии, объясняющие необходимость принятия подобных мер. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов убежден, что черный цвет приносит несчастье, в то время как белый, напротив, привлекает удачу. Что же касается запрета на вождение авто женщинами, то это всего-навсего религиозный шовинизм.