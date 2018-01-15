Объявлена дата премьеры новой Toyota Supra

История спортивных двухдверок Toyota закончилась в начале «нулевых». После затишья в 2012-м компания все же вывела на рынок GT-86, а также приступила к воскрешению легендарных MR-2 и Supra. К разработке модульной платформы для последней «тойота» привлекла концерн BMW. Японцы передали баварцам «тележку» GT-86 — после модернизации она легла в основу преемника Supra, а заодно послужила базой и для Z4 следующего поколения.

По последним данным, японская новинка получит гибридную силовую установку, работающую в паре с роботизированной коробкой передач. Кроме того, в моторную гамму спорткара войдут двухлитровый 245-сильный и трехлитровый 330-сильный двигатели производства BMW. Прочих технических подробностей пока нет.

В настоящее время инженеры Toyota тестируют Supra на дорогах общего пользования. Как сообщает AutoExpress, публичная премьера машины состоится уже в марте на Женевском моторшоу. Когда новинка поступит в продажу — неизвестно. Однако есть информация, что модель предложат покупателям в четырех модификациях: Supra, Supra GR, Supra GR Sport и Supra GRMN. В чем их отличия мы узнаем, очевидно, чуть позже.