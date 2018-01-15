Как лишают «прав» при езде на зеленый сигнал светофора

Как ни странно это будет звучать для многих водителей (даже самостоятельно сдавших экзамен в ГИБДД), но проезд перекрестка «на свой зеленый» вполне может привести к незапланированному общению с сотрудником ДПС и составлению протокола по статье КоАП 12.15 ч. 4 — по поводу «выезда на встречную полосу в нарушение ПДД». Санкция по ней, напомним, составляет либо штраф 5000 рублей, либо лишение прав на срок до полугода. В нашем случае основанием для протокола может оказаться нарушение пункта 11.4 ПДД, запрещающего «обгон попутных транспортных средств на регулируемых пересечениях дорог». Обгон, как известно, это опережение попутной машины с выездом на полосу встречного движения.

Но бывает, что дорожная разметка на перекрестке стерлась или засыпана снегом. Из-за этого понять где «своя» полоса, а где «встречка» сложно. А уж если перекресток имеет какую-то специфическую конфигурацию, то оказаться на полосе встречного движения в таких условиях проще простого. Местные дорожные полицейские обычно назубок знают все подобные места и «пасутся» возле них, когда оказывается, что показатели «профилактики нарушений ПДД» их подразделения недостаточно хороши. И лучший способ их улучшить — наштамповать побольше протоколов по статьям КоАП, подразумевающим лишение ВУ.