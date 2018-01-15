Как лишают «прав» при езде на зеленый сигнал светофора

Зеленый сигнал светофора, разрешающий тебе проезд, это еще не повод расслабляться. Даже двигаясь по «зеленой волне» вполне можно неожиданно для себя лишиться ВУ.
Максим Строкер

Как ни странно это будет звучать для многих водителей (даже самостоятельно сдавших экзамен в ГИБДД), но проезд перекрестка «на свой зеленый» вполне может привести к незапланированному общению с сотрудником ДПС и составлению протокола по статье КоАП 12.15 ч. 4 — по поводу «выезда на встречную полосу в нарушение ПДД». Санкция по ней, напомним, составляет либо штраф 5000 рублей, либо лишение прав на срок до полугода. В нашем случае основанием для протокола может оказаться нарушение пункта 11.4 ПДД, запрещающего «обгон попутных транспортных средств на регулируемых пересечениях дорог». Обгон, как известно, это опережение попутной машины с выездом на полосу встречного движения.

Но бывает, что дорожная разметка на перекрестке стерлась или засыпана снегом. Из-за этого понять где «своя» полоса, а где «встречка» сложно. А уж если перекресток имеет какую-то специфическую конфигурацию, то оказаться на полосе встречного движения в таких условиях проще простого. Местные дорожные полицейские обычно назубок знают все подобные места и «пасутся» возле них, когда оказывается, что показатели «профилактики нарушений ПДД» их подразделения недостаточно хороши. И лучший способ их улучшить — наштамповать побольше протоколов по статьям КоАП, подразумевающим лишение ВУ.

Кроме того, все та же статья ПДД категорически запрещает обгон на пешеходных переходах. То есть, если перед вами регулируемый пешеходный переход, и машинам горит зеленый сигнал, обгонять попутного в его зоне все равно нельзя. Нарушителям положена все та же часть 4 статьи 12.15 КоАП. Очень часто приходится наблюдать ситуацию, когда водители, стараясь побыстрей повернуть на перекрестке влево, заезжают одним колесом на разделительные полосы или вовсе частично выезжают на «встречку».

В таких местах дорожная разметка почти всегда бывает хронически стерта сотнями поворачивавших ранее машин и понять, где ты находишься, опять таки, невозможно. Чем и в этом случае обожают пользоваться работники ГИБДД. В результате, в полной уверенности в своей правоте мы едем «на зеленый», а приезжаем, в конце концов, в суд, который, как минимум оштрафует на 5000 рублей, а может и лишить водительского удостоверения.

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15 января 2018
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