Россия не вошла в десятку крупнейших авторынков мира

В прошлом году обладателями новых легковых и легких коммерческих автомобилей стали 1 595 737 наших сограждан. По сравнению с январем-декабрем 2016-го продажи увеличились на 11,9%. В рейтинге крупнейших авторынков Европы, как и год назад, Россия находится на пятой строчке. А вот среди всех государств — не только тех, что входят в Евросоюз — наша страна двенадцатая.

Возглавляет рейтинг мировых авторынков Китай, где по предварительным подсчетам в прошлом году было продано свыше 24 млн. новых автомобилей. «Серебро» досталось Соединенным Штатам — 17,5 млн. реализованных машин. Третьей с результатом в 3,44 млн. стала Германия, являющаяся лидером среди стран Европы. Замыкают первую тройку Индия и Япония — объемы рынков этих стран составили 3,2 млн. и 2,94 млн. транспортных средств, сообщает агентство «Автостат».

В лидерскую десятку по итогам года вошли Великобритания (2,54 млн. авто), Бразилия (2,17 млн. экземпляров), Франция (2,11 млн. машин), а также Канада (2,04 млн.) и Италия (1,97 млн.). Обошла Россию и оказавшаяся на одиннадцатом месте Южная Корея, где было продано 1,8 млн. автомобилей.