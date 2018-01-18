Автомобили проекта «Кортеж» получат 245-сильный турбомотор

Первая партия автомобилей проекта «Кортеж» уже поступила в распоряжение спецгаража президента РФ. Машины проходят обкатку, тестируются в реальных условиях. По предварительным данным, весной обзавестись новинкой сможет любой желающий. Глава Минпромторга Денис Мантуров уже даже объявил ориентировочные цены, которые, по его словам, стартуют с отметки в 6 млн. рублей. При этом о технических характеристиках «особых» транспортных средств до сих пор ничего неизвестно.

Научный центр «НАМИ» приоткрыл завесу тайны, рассказав на своей официальной странице в Instagram об одном из двигателей собственной разработки, созданном специально для автомобилей проекта «Кортеж». Согласно размещенной в социальной сети информации, рабочий объем мотора L4 с искровым зажиганием и распределенным впрыском топлива составляет 2,2 литра. Его мощность достигает 245 л. с. и максимальный крутящий момент 380 Нм. Сухая масса четырехлитрового агрегата, оснащенного турбокомпрессором, равняется 150 килограммам.

Под фотографией некоторые пользователи поинтересовались, когда же новый двигатель начнет устанавливаться на автомобили, каковы его ресурс и стоимость. Отвечать на вопросы представители «НАМИ» не стали, пояснив, что на данный момент эта информация строго конфиденциальна.