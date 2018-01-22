Infiniti установила новый рекорд мировых продаж

Для компании Infiniti, позиционирующей себя как производителя премиальных машин, минувший год стал рекордным за всю двадцативосьмилетнюю историю. В США официальные дилеры марки сумели реализовать 168 740 автомобилей (+10%), в Канаде — 12 433 машины (+3%), в Китае — 48 408 (+16%), а в нашей стране — 4 972 авто. По итогам 2017-го российские продажи Infiniti выросли на 10%.

– В наступившем 2018-м мы рассчитываем развить наш успех благодаря новому полноразмерному премиальному внедорожнику Infiniti QX80, а также совершенно новому среднеразмерному кроссоверу QX50, оснащенного первым в мире серийным двигателем с изменяемой степенью сжатия — VC-Turbo. Продажи этой модели запланированы на первый квартал 2018-го, — отметил вице-президент по глобальным продажам и маркетингу Infiniti Кристиан Менье.

Напомним, что на сегодняшний день модельный ряд Infiniti в России представлен девятью моделями: хетчбэком Q30, спорткупе Q60, седанами Q50 и Q70, а также внедорожником QX80 и кроссоверами QX30, QX50, QX60 и QX70. Самая доступная модель — седан Q50 —предлагается покупателям по цене от 1 582 000 рублей.