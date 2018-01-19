Самые провальные кроссоверы 2017 года в России

В принципе, претенденты на звание самых невостребованных кроссоверов определились уже летом. С тех пор рынок, естественно, внес некоторые коррективы как в их состав, так и в распределение по местам. По большей части у российских покупателей не вызвали интереса китайские и корейские автомобили, хотя есть претензии к французским, японским и американским моделям.

С августа значительно улучшила свои позиции Subaru XV, в результате чего она покинула ряды десятки отстающих — вот и все перемены, которые можно назвать кардинальными. Как всегда, мы не включаем в наш рейтинг универсальные, а тем более профессиональные внедорожники, как и автомобили, продававшиеся всего несколько месяцев. В числе последних можно назвать, к примеру, поступивший к дилерам в ноябре Haval H6 Coupe или Changan CS 75, вышедший на наш рынок в декабре.