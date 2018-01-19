Самые провальные кроссоверы 2017 года в России

Фото: www.geograph.org.uk
За прошедшие полгода в стане кроссоверов-неудачников произошли кое-какие изменения. Почти все «лавры» достались восточно-азиатским производителям, а не евро-американцам, как было в течение последних полутора лет.
Вадим Устинов

В принципе, претенденты на звание самых невостребованных кроссоверов определились уже летом. С тех пор рынок, естественно, внес некоторые коррективы как в их состав, так и в распределение по местам. По большей части у российских покупателей не вызвали интереса китайские и корейские автомобили, хотя есть претензии к французским, японским и американским моделям.

С августа значительно улучшила свои позиции Subaru XV, в результате чего она покинула ряды десятки отстающих — вот и все перемены, которые можно назвать кардинальными. Как всегда, мы не включаем в наш рейтинг универсальные, а тем более профессиональные внедорожники, как и автомобили, продававшиеся всего несколько месяцев. В числе последних можно назвать, к примеру, поступивший к дилерам в ноябре Haval H6 Coupe или Changan CS 75, вышедший на наш рынок в декабре.

Фото: Haval

Haval H8

Как ни пытались маркетологи компании объяснить русскому человеку, что это люксовый кроссовер, и за него не грех заплатить почти два миллиона рублей, но звучали их доводы совсем не убедительно. Кроме всего прочего, отнюдь не добавляло энтузиазма потенциальным покупателям, что две тонны с лишним железа принужден перемещать в пространстве слабосильный мотор о 218 силах. Естественно, ни о какой более-менее приемлемой динамике речи идти не может. И китайцы сделали правильный вывод, проанализировав объем продаж своего детища — с конца года они прекратили его поставки в Россию.

Фото: Peugeot

Peugeot 2008

Французский кроссовер полгода назад занимал первую позицию. С тех пор его продажи несколько активизировались — если к июню дилеры реализовали 4 машины, то по итогам двенадцати месяцев объем увеличился до 38 штук. Впрочем, своим перемещением на вторую строчку модель обязана совсем другим факторам — полку почитателей этого, в принципе очень неплохого автомобиля, прибыло по меркам рынка незначительно. Просто с третьего места упал на самое дно Haval H8, немного поправив положение 2008-му.

Фото: SsanYong

SsangYong Actyon

Точно так же, как Peugeot 2008, со второй строчки переполз на третью Actyon. В свое время корейцы убрали его с российского рынка, испугавшись кризиcа. Но с февраля минувшего года автомобиль вернулся в автосалоны. Те, кто помнит, как выглядела машина предыдущего поколения, не может не согласиться, что в плате эстетики ее создатели сделали гигантский шаг вперед. Но, к сожалению, приобретенная благообразная внешность не смогла завоевать сердца покупателей. За 2017-й было продано всего 49 «Актионов».

Фото: SsanYong

SsangYong Tivoli

На этот совершенно новый автомобиль корейцы возлагали большие надежды и сулили ему большой успех. Машину начали продавать в России только с начала 2017 года, а в феврале в автосалонах появилась длиннобазная версия XLV. Но предвкушение триумфа оказалось напрасным, поскольку оптимистичные ожидания не оправдались. За 12 месяцев было куплено всего 73 автомобиля в обоих модификациях. Несомненно, это больше, чем удалосмь пристроить «Актионов», но все равно исключительно мало.

Фото: HTM

HTM Boliger

На пятой строчке списка неликвидных SUV оказался весьма экзотический продукт. Будучи изделием китайской компании Hawtai Motor, этот автомобиль позиционируется самим производителем как «люксовый китайский кроссовер, способный удивлять». Рекламный ход весьма неоднозначный. Пока еще ни одному бренду родом из Поднебесной не удалось привлечь к себе внимание заявлением о собственной «люксовости». Это не удивляло, а скорее, наоборот, отталкивало потенциальных покупателей.

Фото: Infiniti

Десятка худших

В десятку самых непопулярных кроссоверов на российском рынке вошли также Brilliance V5 (165 шт.), Infiniti QX30 (211 шт.), Haval H2 (234 шт.), Jeep Renegade (252 шт.) и Honda Pilot (263 шт.). Надо отметить, что состав заключительной пятерки с конца 2016 года поменялся полностью.

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19 января 2018
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