Toyota выкатила бюджетный Land Cruiser Prado с тремя дверями

Свежая модификация получила символичное название Utility, что в переводе с английского означает «выгода». Автомобиль представлен в довольно скромной комплектации, хотя и не лишен электрических стеклоподъемников и даже бесключевого доступа в салон.

В машине установлены кондиционер и приемлемая «музыка». Впрочем, без этого продавать «Тойоту» было бы попросту стыдно. Собственно, как и без рейлингов на крыше — все же «Прадо» — не «Дастер» и какой-никакой уровень японский автостроитель держать должен.