Toyota выкатила бюджетный Land Cruiser Prado с тремя дверями

Японцы создали новую базовую версию внедорожника Toyota Land Cruiser Prado с тремя дверями. Правда, пока лишь для британского рынка. Cкептики уже окрестили эту машину, как «Прадо» для бедных. Между тем, в России ее определенно бы ждал успех.
Вячеслав Василенко

Свежая модификация получила символичное название Utility, что в переводе с английского означает «выгода». Автомобиль представлен в довольно скромной комплектации, хотя и не лишен электрических стеклоподъемников и даже бесключевого доступа в салон.

В машине установлены кондиционер и приемлемая «музыка». Впрочем, без этого продавать «Тойоту» было бы попросту стыдно. Собственно, как и без рейлингов на крыше — все же «Прадо» — не «Дастер» и какой-никакой уровень японский автостроитель держать должен.

Внедорожник на штампованным колесных дисках оснащен 2,8-литровым турбодизелем, агрегатированным с шестискоростной механической коробкой передач. А что — самое то лазать по буеракам и месить грязь.

Жаль, но в нашей стране такой Land Cruiser Prado японцы продавать не планируют, а ведь он мог бы пользоваться среди поклонников марки небывалым успехом. Особенно учитывая тот факт, что в подобном исполнении внедорожник стоит на 20% дешевле привычной версии.

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22 января 2018
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