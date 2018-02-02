Россияне отказываются от Toyota Hilux в пользу УАЗ «Пикап»

Фото: www.netcarshow.com
В минувшем году объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей достиг 1 595 737 единиц, что на 11,9% больше, нежели в 2016-м. При этом на 9,3% подросли продажи пикапов, традиционно пользующихся в нашей стране ничтожным спросом.
Виктория Базылева

В прошлом году владельцами новеньких грузовичков по данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) стали 10 383 россиянина — это на 9,3% больше, чем в январе-декабре 2016-го. Интересно, что по динамике продаж пикапы обогнали не только не шибко востребованные автомобили C- и D-классов, но и популярные компактные модели. Однако куда более любопытен тот факт, что впервые за последние пять лет в сегменте сменился лидер.

Toyota Hilux, возглавлявший рейтинг с 2012 по 2016 год, откатился на вторую строчку, пропустив вперед… УАЗ «Пикап»! Стоит, правда, оговориться, что ульяновскому изделию сильно оторваться от конкурента не удалось — в пользу японского пикапа сделали выбор 3495 человек, отечественного — 3750.

Замыкает же лидерскую тройку Mitsubishi L200, который несмотря на все свои достоинства, разошелся скромным тиражом в 1642 единицы. Но возможно, однажды россияне поймут, что надежность автомобилей Toyota — это лишь созданная маркетолагами иллюзия, а ломучие УАЗы не стоят даже своих небольших денег. И тогда, вероятно, L200 займет свою заслуженную лидерскую позицию.

Напомним, что помимо этих моделей в нашей стране на сегодяшний день также продаются пикапы Volkswagen Amarok, FIAT Fullback, Foton Tunland и Isuzu D-Max.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, пикапы
2 февраля 2018
399

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы