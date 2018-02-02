KIA Soul третьего поколения замечен на тестах

Корейцы вывели на тесты следующее поколение своего то ли кроссовера, то ли хетчбэка Soul. Сейчас, напомним, продается вторая генерация модели, относительно недавно пережившая рестайлинг. В шоу-румы российских дилеров посвежевшие машины поступили в начале минувшего года. Обновление подстегнуло интерес у наших сограждан — в пользу этих автомобилей за двенадцать месяцев сделали выбор 10 652 человека, что на 45,2% больше, нежели в 2016-м.

Новинка, вероятнее всего, появится в продаже еще не скоро, вряд ли это произойдет раньше, чем в 2019 году. А значит, к моменту выхода на рынок, она может претерпеть еще какие-то изменения. Сейчас на фотографиях, опубликованных порталом Autoblog.com, мы видим Soul, по большей части сохранивший свои узнаваемые черты. Переработана передняя часть машины — фары, кажется, стали чуть уже, а ходовые огни, увеличившиеся в размерах, переместились повыше. Рассмотреть другие детали достаточно сложно — на тестовом авто пока еще слишком много камуфляжа.