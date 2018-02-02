KIA Soul третьего поколения замечен на тестах

Фото: autoblog.com
В сеть «утекли» шпионские фотографии KIA Soul третьей генерации, замеченного во время дорожных испытаний в зимних условиях. Предполагается, что публичная премьера новинки состоится в конце 2018-го или в начале 2019 года.
Виктория Базылева

Корейцы вывели на тесты следующее поколение своего то ли кроссовера, то ли хетчбэка Soul. Сейчас, напомним, продается вторая генерация модели, относительно недавно пережившая рестайлинг. В шоу-румы российских дилеров посвежевшие машины поступили в начале минувшего года. Обновление подстегнуло интерес у наших сограждан — в пользу этих автомобилей за двенадцать месяцев сделали выбор 10 652 человека, что на 45,2% больше, нежели в 2016-м.

Новинка, вероятнее всего, появится в продаже еще не скоро, вряд ли это произойдет раньше, чем в 2019 году. А значит, к моменту выхода на рынок, она может претерпеть еще какие-то изменения. Сейчас на фотографиях, опубликованных порталом Autoblog.com, мы видим Soul, по большей части сохранивший свои узнаваемые черты. Переработана передняя часть машины — фары, кажется, стали чуть уже, а ходовые огни, увеличившиеся в размерах, переместились повыше. Рассмотреть другие детали достаточно сложно — на тестовом авто пока еще слишком много камуфляжа.

Фото: autoblog.com

Никаких технических подробностей представители компании KIA не раскрывают. Предполагается, что следующий Soul построят на совершенно новой модульной платформе. В моторную гамму войдут те же двигатели, что трудятся под капотом нынешнего поколения. Но не исключено, что корейцы проведут модернизацию существующих агрегатов или добавят в ассортимент новые.

Напомним, что в России псевдокроссовер ныне оснащается 1,6- и 2,0-литровыми моторами мощностью 124, 132, 150 и 204 л. с. С ними работают шестискоростная «механика», шестиступенчатый «автомат» или семидиапазонный «робот». Привод — безальтернативно передний.

Остается лишь добавить, что машина 2018 года продается по цене от 906 900 рублей. Приобретая авто прошлого года выпуска, можно сэкономить, но незначительно — оно обойдется как минимум в 901 900 целковых.

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2 февраля 2018
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