Самые продаваемые бюджетные кроссоверы ценой до 1 000 000 рублей

Фото: www.travelandleisure.com
Недорогих «паркетников», которые способны вписаться в ограничение до миллиона рублей хотя бы в своей самой спартанской, базовой версии, осталось на российском рынке раз-два и обчелся. Если до кризиса можно было сформировать из них ТОП-10, то теперь приходится ограничиваться лишь пятеркой моделей.
Вадим Устинов

Несмотря на тотальный рост прайсов на все без исключения автомобили — будь то «премиалы» или «бюджетники», — тем, у кого в семейном бюджете на покупку кроссовера выделена сумма до 1 000 000 рублей, могут пока еще ее потратить целевым образом. Но стоит поторопиться. Ведь избалованные нашей покорностью и безалаберностью государственных надзорных органов автомобилестроительные концерны постараются в кратчайшие сроки исправить свою оплошность. Ценникам меньше миллиона не бывать — этот лозунг нигде пока не вывешен, но он уж точно звучит в головах топ-менеджеров.

Ну а теперь по существу. В рейтинг не допущены настоящие внедорожники, ибо не место им тут, среди городских неженок. Поэтому не стоит искать в списке победителей Chevrolet Niva или LADA 4x4, пользующихся непреходящей популярностью. Остальные выстроены по порядку, определенному объемом их продаж на российском рынке за 2017 год. Ни в составе, ни в последовательности моделей с момента прошлого обзора, проведенного в минувшем июле, никаких изменений не произошло.

Фото: Hyundai

Hyundai Creta, от 819 900 рублей

Автомобиль стремительно взлетел на кроссоверный Олимп сразу после своего триумфального появления в российских автосалонах. Бесцеремонно спихнув с верхней ступени подиума Renault Duster, он по всем признакам не собирается ее никому отдавать, наращивая отрыв от преследователей. За прошедший год автомобиль разошелся тиражом в 55 305 штук, что позволило ему оказаться на пятой строке в списке самых продаваемых новых легковушек в России. С середины лета базовая комплектация подорожала на 30 000 рублей, а за год — на 70 тысяч. Самой популярной оказалась версия Active с 1,6-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом за 964 900 рублей. Буквально единицы проданных экземпляров ей уступает топовая Travel по цене 1 239 900 целковых.

Фото: Renault

Renault Duster, от 659 000 рублей

За последний год «француз», к сожалению, привык быть вторым. Раньше он являлся уникумом по сочетанию цены и потребительских качеств, но не устоял перед напором нахального корейского новичка, выбившего у него из рук все козыри. Впрочем, если абстрагироваться от этой борьбы, то Duster по-прежнему чувствует себя неплохо, занимая седьмое место в общем зачете. С июля прайс на стартовую версию Authentique подрос на 20 000 рублей. Охотнее всего российские автомобилисты берут по-прежнему Privilege с двухлитровым мотором мощностью 143 л. с., шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Ныне за такую машину придется выложить 967 990 рублей, что на 30 тысяч больше, чем полгода назад.

Фото: LADA

LADA XRAY, от 614 900 рублей

Споры о том, насколько правомерно выдавать этот хетчбэк с высоким клиренсом за кроссовер, не утихают. Казалось бы, отсутствие модификаций с полным приводом и самых простых внедорожных прибамбасов должно однозначно свидетельствовать против включения модели в класс SUV. Но в таком случае придется лишить права называться кроссоверами почти все изделия китайского автопрома, включая популярный Lifan X60. Наиболее продаваемой версией, на долю которой приходится почти половина всего объема реализации, оказывается базовая с 1,6-литровым мотором, механической коробкой в комплектации Optima. Ее цена за минувшие полгода выросла на 55 000 рублей.

Фото: Renault

Renault Kaptur, от 894 000 рублей

Еще один дебютант прошлого года, вместе с Hyundai Creta предпринявший успешный штурм вершин российского авторынка. Ныне он занимает 14 место по продажам среди всех легковых машин — на ступеньку выше некогда недосягаемого Logan. Самая дешевая версия Life с июля 2017 года подорожала не критично — всего на 15 000 рублей. Но она не сильно привлекает наших соотечественников, которым с самого начала больше пришлась по душе самая дорогая из возможных комплектация Style в модификации с двухлитровым мотором мощностью 143 л. с., четырехступенчатым «автоматом» и полным приводом. Ее цена составляет 1 219 990 рублей, что на 40 000 целковых выше, чем летом.

Фото: Renault

Renault Sandero Stepway, от 659 990 рублей

Единожды пойдя на компромисс, приходится и дальше поступаться принципами. Если уж мы обозвали LADA XRAY кроссовером, то глупо отказывать в том же праве ее брату-близнецу Sandero Stepway. Что ж, по крайней мере, два производителя образуются нашей лояльности к введенной ими весьма спорной классификации. Эта модель, по сути представляющая собой бюджетный хетч с увеличенным клиренсом и псевдовнедорожным обвесом разошлась щза минувший год тиражом в 24 389 экземпляров. Нижняя граница прайс-листа с лета приподнялась на 20 000 «деревянных». Именно самая дешевая версия Confort с 82-сильным мотором объемом 1,6 л и механической пятиступенчатой коробкой передач уже год удерживает звание самой популярной. Интересно, что на втором месте расположилась самая дорогая Privilege со 102-сильным двигателем и четырехдиапазонным «автоматом» за 811 990 целковых.

Фото: Ford

Тем, кому не нравится Sandero Stepway

Если вы все-таки категорически не приемлете включение в разряд кроссоверов LADA XRAY и Renault Sandero Stepway, то в пятерку вместо них попадают Nissan Terrano и Ford EcoSport. Естественно, по тем же причинам при этом не учитываются более популярные KIA Soul, а также Lifan X60 и X50.

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5 февраля 2018
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