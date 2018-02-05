Самые продаваемые бюджетные кроссоверы ценой до 1 000 000 рублей

Несмотря на тотальный рост прайсов на все без исключения автомобили — будь то «премиалы» или «бюджетники», — тем, у кого в семейном бюджете на покупку кроссовера выделена сумма до 1 000 000 рублей, могут пока еще ее потратить целевым образом. Но стоит поторопиться. Ведь избалованные нашей покорностью и безалаберностью государственных надзорных органов автомобилестроительные концерны постараются в кратчайшие сроки исправить свою оплошность. Ценникам меньше миллиона не бывать — этот лозунг нигде пока не вывешен, но он уж точно звучит в головах топ-менеджеров.

Ну а теперь по существу. В рейтинг не допущены настоящие внедорожники, ибо не место им тут, среди городских неженок. Поэтому не стоит искать в списке победителей Chevrolet Niva или LADA 4x4, пользующихся непреходящей популярностью. Остальные выстроены по порядку, определенному объемом их продаж на российском рынке за 2017 год. Ни в составе, ни в последовательности моделей с момента прошлого обзора, проведенного в минувшем июле, никаких изменений не произошло.