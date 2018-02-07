В Париже показали возрожденный Jaguar D-Type

– Jaguar D-Type — один из самых знаковых и красивых гоночных автомобилей всех времен с богатой историей славных побед в труднейших заездах. И сегодня он вновь предстанет во всей своей красе перед публикой. Этот уникальный проект продолжает историю успеха легендарного D-Type и становится нашей гордостью, — сказал глава подразделения Jaguar Land Rover Classic Тим Хэнниг.

Как сообщает пресс-служба марки, на предприятии в Уорикшире будет собрано 25 автомобилей. В 1955 году в компании Jaguar планировали выпустить 100 машин, однако удалось произвести лишь 75. Похоже, британцы решили все же довести до конца дело, начатое более шестидесяти лет назад.

Напомним, что трехкратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Jaguar D-Type оснащался шестицилиндровым 3,5-литровым двигателем XK6 мощностью 265 л. с. и четырехступенчатой механической коробкой передач. До первой сотни родстер разгонялся всего за 4,7 секунды. Как утверждают представители компании, на всех образцах 2018 года будут с точностью воспроизведены детали оригинальной машины, в том числе и в силовых агрегатах.

Отметим также, что проект по перевыпуску легендарного D-Type стал уже третьим для подразделения Jaguar Classic. Четыре года назад британцы представили Lightweight E-Type, а в 2017-м — XKSS.