В России отзывают Skoda Octavia из-за проблем с подушками безопасности

Фото: Skoda
Компания Skoda выявила заводской дефект подушки безопасности переднего пассажира, которая при срабатывании может травмировать, а то и убить человека. В связи с этим «Фольксваген Груп Рус» проводит в России сервисную кампанию, охватывающую девять лифтбэков Octаvia.
Виктория Базылева

По данным Росстандарта, причиной отзыва автомобилей Skoda Octavia послужил заводской брак подушек безопасности, изготовителем которых является компания Key Safety Systems (KSS). Существует высокая вероятность, что во время аварии повредится корпус газогенератора, и металлические осколки травмируют находящихся в машине людей.

На первый взгляд удивительно, что из всех проданных в 2015—2016 годах лифтбэках потенциально неисправными признаны лишь девять. Однако как корреспондента портала «АвтоВзгляд» уверили в российском представительстве Skoda, под отзыв действительно подпадает столь малое количество машин, никаких опечаток или ошибок допущено не было.

В ближайшее время владельцы этих девяти «Октавий» получат оповещение о необходимости подъехать на сервис. Механики абсолютно бесплатно заменят бракованные модули подушек безопасности на новые.

К слову сказать, ранее стало известно о том, что японский производитель смертельно опасных эирбегов Takata, по вине которого погибли по меньше мере 17 человек, недавно объявил о банкротстве. Любопытно, что большую часть активов компании выкупила именно американская Key Safety Systems, выступившая поставщиком бракованных подушек для Skoda…

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14 февраля 2018
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