Опубликованы первые изображения нового кроссовера Volkswagen I. D. Cross

В прошлом году представители компании Volkswagen объявили о своем намерении выпустить до 2022 года целое семейство электрокаров I. D. Модели I. D. Lounge и I. D. AEROe, о которых на сегодняшний день неизвестно ничего, включая даже тип кузова, ориентированы на рынки США и Китая. Обзавестись пятидверным хетчбэком I. D. смогут лишь европейские автомобилисты, автобусом I. D. Buzz — американские. А вот кроссовер I. D. Cross, рендерные фотографии которого появились в интернете, будет продаваться как в Поднебесной, так и в Европе.
На просторах сети интернет появились первые рендерные изображения совершенного нового электрического кроссовера Volkswagen I. D. Cross. Ожидается, что в продаже «зеленая» новинка появится в ближайшие три года.
Концептуальный I. D Crozz — именно так, с двумя «Z» — вольфсбургский автостроитель презентовал публике на Шанхайском автосалоне весной минувшего года. Электрокар, построенный на модульной платформе MEB, был укомплектован двумя электромоторами — по одному на каждой оси — суммарной мощностью 306 л. с. До первой сотни машина разгонялась всего за 6 секунд, а максимальная дальность хода превышала 500 километров.
Как сообщает Carscoops, предсерийная версия I. D Cross может дебютировать уже в 2020 году. Однако официально представители Volkswagen эту информацию пока не подтверждают. Не разглашают они и технические подробности о своей новинке.
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