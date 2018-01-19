Опубликованы первые изображения нового кроссовера Volkswagen I. D. Cross

Концептуальный I. D Crozz — именно так, с двумя «Z» — вольфсбургский автостроитель презентовал публике на Шанхайском автосалоне весной минувшего года. Электрокар, построенный на модульной платформе MEB, был укомплектован двумя электромоторами — по одному на каждой оси — суммарной мощностью 306 л. с. До первой сотни машина разгонялась всего за 6 секунд, а максимальная дальность хода превышала 500 километров.

Как сообщает Carscoops, предсерийная версия I. D Cross может дебютировать уже в 2020 году. Однако официально представители Volkswagen эту информацию пока не подтверждают. Не разглашают они и технические подробности о своей новинке.