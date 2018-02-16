Тест-драйв Hyundai Sonata: печальная мелодия для Toyota Camry

Даже если вы не фанат крупных машин и, тем более корейских седанов, поездив за рулем Hyundai Sonata, придется признать: авто получилось более чем удачным. Причем настолько, что японским бестселлерам из этой же рыночной ниши придется отныне, скорее всего, молча курить в сторонке.
Алексей Батушенко

В последний раз на российском рынке Hyundai Sonata видели лет пять назад. За время своего отсутствия модель успела сменить поколение, а затем еще и претерпеть рестайлинг, состоявшийся весной 2017 года. И вот в таком виде она явилась к нам. Пока эта «песенка» гуляла где-то за морями, ее дизайн изменился однозначно в лучшую сторону. Внешность прошлого поколения модели ассоциировалось с каким-то дешевым шаржем на мерседесовский S-класс. Современная же Sonata выросла из детского подражательства и уже ни на кого не хочет быть похожа. И правильно делает — современный стиль дизайна, принятый для машин Hyundai, вполне самодостаточен, что бы кто по этому поводу ни говорил.

А уж на фоне той же Toyota Camry Hyundai Sonata смотрится сейчас просто образцом стиля и интеллигентности, — не смотря даже на неискоренимую тягу дизайнеров корейского бренда ко всему хромированному. И решетка «гриля», и фары, и нижняя часть переднего бампера — все выдержано в современных стилистических мотивах, делая Sonata вполне приличным автомобилем, не то что мечта адептов «японского качества», с детства пораженных болезнью под названием «Волга головного мозга». Разве что задние фонари Hyundai Sonata выглядят несколько простовато. Но это если сравнивать с немецкими аналогами, поскольку азиатчины в дизайне тут не просматривается.

Оглядевшись в салоне Sonata, почти сразу понимаешь, что попал за руль машины для американского рынка. Это ощущение сложно выразить в формальных показателях. Но оно есть и никуда от него не деться. Замечу, что это не минус, а просто такая вот специфика модели. «Американизм» в полной мере ощущается, когда видишь эту аскетичную — хотя и с мониторчиком борткомпьютера между циферблатами спидометра и тахометра, — панель приборов, эти «алюминиевые» клавиши включения обогревов всего и вся под блоком управления климатом, эту черно-белую цветовую гамму отделки салона…

Более предметное знакомство с оформлением приборной доски, центральной консоли и дизайном «картинки» на тач-скрине «мультимедийки» приводит к парадоксальному резюме: в Hyundai Solaris все то же самое смотрится заметно более современно. Что только подтверждает, что Sonata — типичный американский седан. В Европе машина аналогичного размера будет, скорее всего, работать либо в корпоративном автопарке, либо в такси. Для дома для семьи ее могут купить только за океаном. Или в России, где тяга ко всему большому, похоже, заложена в автовладельцах на генетическом уровне. Тем более, что Hyundai Sonata действительно велика, причем с акцентом не на перевозку барахла, (багажник у нее вполне среднестатистический для своего класса — 510 литров) а на удобство водителя и пассажиров.

Тут нужно обязательно отметить, что для задних пассажиров места тут не просто много, а очень много. Я даже провел специальный эксперимент, постаравшись сымитировать экстремальный вариант: двухметровый дядя сидит за рулем и такой же расположился прямо за ним на заднем диване. Получилось, что обоим в таких условиях будет более чем удобно — никаких проблем для ног и головы, не смотря на даже на присутствие огромного люка на крыше. Хотя это устройство неизбежно «съедает» сантиметр-другой расстояния от макушек обитателей салона до обивки над ними. Вообще, с точки зрения простора для задних пассажиров Hyundai Sonata сильно напомнила Skoda Superb, во втором ряду салона которого можно чуть ли не танцпол устраивать.

Так получилось, что как раз во время нашего тест-драйва Sonata циклоны вывалили на столицу рекордные 125% месячной февральской нормы осадков за пару дней. По этой причине, выйдя однажды утром к машине автор этих строк обнаружил, что кнопочки бесключевого доступа на передних дверях машины замерзли и отказались нажиматься. Пришлось «как лоху» лезть в карман за брелоком. И тут подумалось: сумела же Hyundai сделать так, чтобы замок багажника Sonata открывался путем нажатия пальцем на металл кузова в районе шильдика на корме машине. Можно было и в дверных замках организовать что-то подобное. Если японцы до такого додумались, то уж корейцам — сам бог велел.

На ходу Hyundai Sonata тоже сумел удивить. Если честно, то мы ожидали от нее привычную для «американских корейцев» «пустой» руль и вальяжную валкость, призванную ублажить заокеанскоих ценителей комфорта. Комфорт тут, конечно, обеспечен. Но правильный такой комфорт — без катастрофического ущерба управляемости. Да, это не BMW, которая любит и умеет ехать. Параллели тут, скорей, можно проводить с седанами Mercedes, «диваноподобный» характер которых на ходу совершенно ни у кого не вызывает отторжения. Подвеска Hyundai Sonata приятно поразила своей способностью «съедать» крупные неровности в виде лежачих полицейских или трамвайных путей. Но при этом она же с успехом транслирует на кузов всю «мелочь», которая попадается под колеса…

А по поводу шумоизоляции Sonata скажем коротко: «японцам в пример»! Но самое печальное для для японского автопрома в появлении на российском рынке Hyundai Sonata не это. Цена «корейца», вот что должно быть страшно для них. Стоимость «корейца» стартует с 1,245 млн за машину с 6-ступенчатым «автоматом» и 150-сильным бензиновым мотором. Это, напомним, почти на 100 000 дешевле, чем базовая Toyota Camry в аналогичной комплектации. Да и с топовым 188-сильным двигателем Sonata дешевле тойотовского конкурента. При этом Camry еще и меньше Sonata: колесная база последней длиннее на 30 мм — 2805 мм против 2775 мм у «японки». При таких исходных данных Sonata имеет все шансы стать похоронной «мелодией» для больших японских седанов в России.

седан
16 февраля 2018
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