Тест-драйв Hyundai Sonata: печальная мелодия для Toyota Camry

В последний раз на российском рынке Hyundai Sonata видели лет пять назад. За время своего отсутствия модель успела сменить поколение, а затем еще и претерпеть рестайлинг, состоявшийся весной 2017 года. И вот в таком виде она явилась к нам. Пока эта «песенка» гуляла где-то за морями, ее дизайн изменился однозначно в лучшую сторону. Внешность прошлого поколения модели ассоциировалось с каким-то дешевым шаржем на мерседесовский S-класс. Современная же Sonata выросла из детского подражательства и уже ни на кого не хочет быть похожа. И правильно делает — современный стиль дизайна, принятый для машин Hyundai, вполне самодостаточен, что бы кто по этому поводу ни говорил.

А уж на фоне той же Toyota Camry Hyundai Sonata смотрится сейчас просто образцом стиля и интеллигентности, — не смотря даже на неискоренимую тягу дизайнеров корейского бренда ко всему хромированному. И решетка «гриля», и фары, и нижняя часть переднего бампера — все выдержано в современных стилистических мотивах, делая Sonata вполне приличным автомобилем, не то что мечта адептов «японского качества», с детства пораженных болезнью под названием «Волга головного мозга». Разве что задние фонари Hyundai Sonata выглядят несколько простовато. Но это если сравнивать с немецкими аналогами, поскольку азиатчины в дизайне тут не просматривается.