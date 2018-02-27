В России продают подержанные машины за биткоины

На портале «Юла Авто» появилось любопытное объявление о продаже восьмилетнего Porsche Panamera. Казалось бы, ничего необычного — 78 000 километров пробега, три владельца, регулярное техническое обслуживание. Только вот в описании указано, что машину можно приобрести не только за рубли, но и за биткоины.

Впрочем, это не единичный случай, когда подержанные автомобили выставляются россиянами на продажу за криптовалюту. В интернете можно найти свыше сотни различных объявлений от тех, кто готов «обменять» машину на биткоины. Первые подобные публикации начали появляться на просторах сети еще в 2014 году, когда 1 btc. стоил порядка 500 долларов. Его нынешняя же цена составляет 10 660 «зеленых».

Напомним, что согласно действующему законодательству РФ, любые денежные суррогаты, к числу которых относится и эта криптовалюта, находятся под запретом. Использование биткоинов в качестве средства платежа карается для физических лиц солидным штрафом в размере до 500 000 рублей и даже лишением свободы на срок до 4 лет.