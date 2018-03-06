Объявлена дата начала российских продаж обновленного Jeep Cherokee

Переживший рестайлинг Jeep Cherokee американцы презентовали публике еще в январе нынешнего года на автосалоне в Детройте. Сегодня же в Женеве состоялась европейская премьера модели. Разумеется, никакой подробной информации о комплектациях и тем более ценах машины для России представители компании пока не раскрывают. Тем не менее, корреспонденту портала «АвтоВзгляд» все же удалось разузнать некоторые подробности.

Моторный ряд обновленного Cherokee включает в себя 2,4-литровый 184-сильный Tigershark, новый двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 274 л. с., позаимствованный у Jeep Wrangler, а также форсированный до 275 сил 3,2-литровый шестицилиндровый V-образный Pentastar. Все эти моторы, заверяет директор по коммуникациям Jeep Russia Кирилл Устинов, доберутся до России.