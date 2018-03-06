Объявлена дата начала российских продаж обновленного Jeep Cherokee

Фото и видео: АвтоВзгляд
Как корреспонденту портала «АвтоВзгляд» сообщил директор по коммуникациям Jeep Russia Кирилл Устинов, продажи обновленного Cherokee начнутся в нашей стране в мае. Тогда же на отечественный авторынок выйдет самый мощный серийный внедорожник в истории марки — Grand Cherokee Trackhawk.
Виктория Базылева

Переживший рестайлинг Jeep Cherokee американцы презентовали публике еще в январе нынешнего года на автосалоне в Детройте. Сегодня же в Женеве состоялась европейская премьера модели. Разумеется, никакой подробной информации о комплектациях и тем более ценах машины для России представители компании пока не раскрывают. Тем не менее, корреспонденту портала «АвтоВзгляд» все же удалось разузнать некоторые подробности.

Моторный ряд обновленного Cherokee включает в себя 2,4-литровый 184-сильный Tigershark, новый двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 274 л. с., позаимствованный у Jeep Wrangler, а также форсированный до 275 сил 3,2-литровый шестицилиндровый V-образный Pentastar. Все эти моторы, заверяет директор по коммуникациям Jeep Russia Кирилл Устинов, доберутся до России.

Рестайлинговая модель будет продаваться с тремя вариантами системы полного привода: Active Drive I с автоматическим подключением задней оси, Active Drive II с двухступенчатой раздаткой и понижающим рядом трансмиссии, а также Active Drive Lock с механическим самоблокирующимся дифференциалом. Коробка передач — безальтернативно девятиступенчатый «автомат».

Обновленный внедорожник уже встал на конвейер завода FIAT Chrysler Automobiles (FCA) в американском Белвидере (штат Иллинойс). Поставки автомобилей в нашу страну начнутся в мае текущего года.

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6 марта 2018
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