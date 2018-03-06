Женева-2018: бедность не порок

Фото: "АвтоВзгляд"
88-й Женевский автосалон — самая, пожалуй, известная и престижная выставка достижений мирового автопрома — в этом году удивила бледностью экспозиции. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Александр Ростарчук

Организаторы мотор-шоу заявляют, что на публика увидит 110 мировых премьер. Однако они забывают добавить, что это количество включает в себя концепты, которые никогда не станут серийными машинами, а также новинки от производителей шин и другую сопутствующую продукцию. Реальных же автопремьер — то есть, абсолютно свежих машин, которые порадуют потребителя уже в этом, максимум в следующем году — здесь не более двадцати пяти, если считать рестайлинговые модели. При этом российских автолюбителей реально может заинтересовать не более десятка автомобилей, а массового автовладельца — и того меньше.

Вряд ли стоит говорить о кризисе «жанра автосалонов» — просто все больше автопроизводителей не хочет приурочивать выпуск своих новинок к Женеве, Парижу, Франкфурту или Москве, предпочитая не тонуть в общей информационной волне конкретного мотор-шоу, а устраивать «индивидуальные выступления» по собственной готовности.

  • Фото: "АвтоВзгляд"
  • Фото: "АвтоВзгляд"

Исключением стали разве что премиалы — они проводят громкие премьеры практически на каждом автосалоне. Не стала исключением и нынешняя Женева. Очень неплохо тут выступил Mercedes-Benz, выкативший «заряженный» AMG GT в новом для него кузове седан, кабриолет E-класса, обновленные С-класс и S-класс Maybach и электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC. BMW устроила международную премьеру нового поколения X4. Помимо этого посетители автосалона смогут увидеть новые 2-ю серию Active Tourer и Gran Tourer, тандем гибридных спортивных i8 Roadster и Coupe, а также специальную версию M3 CS, которая будет выпущена ограниченной серией. Аudi продемонстрировала свою самую главную новинку — долгожданный седан А6 пятого поколения.

А вот в бюджетном сегменте откровенно пусто. С учетом того, что Ford так и не привез сюда новейший Focus, за массовый продукт отдуваются только KIA и Hyundai. Причем первая — особенно успешно.

Фото: Hyundai

Марка показывает здесь ряд мировых и европейских премьер, заинтересующих и российских покупателей. Во-первых, это третье поколение KIA Ceed, которое сегодня не только пишется по-другому (с заглавной буквы и без апострофа), но выглядит и едет по-другому — подробнее о нем вы прочтете здесь.

Также очень интересна рестайлинговая генерация KIA Optima, которая уже в текущей версии вовсю теснит в России пока еще лидера сегмента Toyota Camry, а уж в новой своей ипостаси имеет все шансы захватить первенство (все об этой новинке мы рассказали здесь). Что же касается Hyundai, то он выкатил на женевский подиум новый Santa Fe, который большинство автомобильных экспертов оценили очень высоко. Кроссовер, правда, не назовешь бюджетным, однако и на него в нашей стране спрос явно будет.

Увы, но других авто, рассчитанных на кошелек явно не жирующих россиян, на этом автосалоне порталу «АвтоВзгляд» найти не удалось…

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6 марта 2018
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