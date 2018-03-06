Женева-2018: бедность не порок

Организаторы мотор-шоу заявляют, что на публика увидит 110 мировых премьер. Однако они забывают добавить, что это количество включает в себя концепты, которые никогда не станут серийными машинами, а также новинки от производителей шин и другую сопутствующую продукцию. Реальных же автопремьер — то есть, абсолютно свежих машин, которые порадуют потребителя уже в этом, максимум в следующем году — здесь не более двадцати пяти, если считать рестайлинговые модели. При этом российских автолюбителей реально может заинтересовать не более десятка автомобилей, а массового автовладельца — и того меньше.

Вряд ли стоит говорить о кризисе «жанра автосалонов» — просто все больше автопроизводителей не хочет приурочивать выпуск своих новинок к Женеве, Парижу, Франкфурту или Москве, предпочитая не тонуть в общей информационной волне конкретного мотор-шоу, а устраивать «индивидуальные выступления» по собственной готовности.