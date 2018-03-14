Hyundai построит в России завод по производству двигателей

Информация о том, что Hyundai планирует наладить в нашей стране сборку моторов, появилась еще в прошлом году. Тогда представители корейской марки говорили о том, что в компании пока лишь изучают различные возможности организации сборки силовых агрегатов — итоговое решение должны были принять до конца 2018-го.

Похоже, этот вопрос производитель уже урегулировал. Выступая на Российском автомобильном форуме-2018, генеральный директор Hyundai Motor Manufacturing Rus Ентэк Ли рассказал представителям СМИ о планах расширения производства. По его словам, в 2021-м в Северной столице откроется новый завод, мощность которого составит 150 000 двигателей в год.

Известно, что строительство предприятия обойдется корейскому автопроизводителю как минимум в 500 млн. долларов. Кроме того, сообщается о 200 гектарах земли, зарезервированных под новый завод Hyundai. Прочие подробности пока держатся в секрете.

Напомним, что в конце минувшего года Минпромторг опубликовал новые требования к автостроителям, рассчитывающим на льготы от российских властей. Согласно проекту, к 2019 году производители должны локализовать в нашей стране двигатели, а к 2023-му — коробки передач.