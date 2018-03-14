Россияне перестали покупать LADA XRAY

Официальные дилеры LADA приступили к реализации псевдокроссовера XRAY два года назад — первые автомобили покинули шоу-румы в феврале 2016-го. Нашим соотечественникам модель пришлась по нраву, о чем свидетельствуют данные по продажам. Практически сразу «Икс Рей» вошел в ТОП-25 самых популярных машин в России — спрос на авто уверенно рос от месяца к месяцу.

В феврале продажи LADA XRAY впервые сократились. Россияне приобрели 1912 хетчбэков, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период 2017-го, когда дилеры сумели «пристроить» 2120 машин. Суммарно же за первые два месяца «Икс Рей» нашел 3829 покупателей — по результатам января-февраля объем реализованных авто увеличился на 3,5%.

Впрочем, ориентироваться на итоги первых месяцев не стоит — делать какие-либо выводы еще слишком рано. Вероятнее всего, в скором времени продажи XRAY вновь поползут вверх. Тем более, что в нынешнем году тольяттинцы планируют вывести на авторынок «спортивную» и «внедорожную» модификации, которые наверняка привлекут внимание новых покупателей.