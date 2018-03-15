Как разбогатеть за счет рекламы на автомобиле

Тарифные условия
Прежде всего, сотрудников рекламного агентства интересует место регистрации владельца машины, а также тип и размер его транспортного средства. Большой престижный внедорожник премиум-класса, прописанный в столице, предпочтительнее в качестве площадки для рекламы, чем старая «Лада Калина» из Удмуртии. К тому же, расценки будут зависеть от того, какая часть кузова будет обклеена. Самый высокий тариф — за размещение стикеров на бортах, багажнике и заднем стекле автомобиля.
Цена вопроса
В Москве средний диапазон оплаты за рекламу на машине составляет от 500 до 9000 рублей в месяц. Однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о 1000–6000 целковых. Например, на такие деньги можно рассчитывать за оклейку автомобиля гольф-класса (Ford Focus, Hyundai Elantra, KIA Ceed, Skoda Octavia, LADA Vesta). За 6000 «деревянных» вашего коня «оденут» так, что вы его не узнаете.