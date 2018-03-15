Как разбогатеть за счет рекламы на автомобиле

Бонусы

Некоторые рекламные агентства могут предоставить ряд дополнительных преимуществ. Как правило, речь идет о бесплатной мойке машины несколько раз в месяц. Такой «подарок» носит вынужденный характер, поскольку по понятным причинам заказчику выгодно, чтобы автомобиль был всегда чистым. Хотя в любом случае по договору это будет вашим обязательством.

Обязательства

Кроме того, по условиям договора, вас заставят проезжать фиксированный километраж в строго ограниченной местности. Обычно это 3000 км в месяц в черте мегаполиса. Маршруты ваших поездок заказчик вычислит с помощью специального приложения, которое вы должны будете установить на свой телефон. Так что обмануть агентство будет сложно. Мало того, нужно постоянно поддерживать автомобиль в технически исправном состоянии и, как уже упоминалось — в чистом виде.

Что в итоге

С учетом средней текущей цены на бензин в 40 рублей и месячным пробегом в 3000 км, при городском расходе топлива автомобиля гольф-класса в 12 л на «сотню» вам придется каждый день, включая выходные, накатывать по 100 верст в день. В этом случае только на одну горючку вы потратите 14 400 рублей в месяц. Получается, что при таком раскладе размещение рекламы на кузове машины выгодно только неутомимым таксистам, курьерам и экспедиторам с крайне плотным рабочим графиком.