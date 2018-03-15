Как разбогатеть за счет рекламы на автомобиле

Фото www.kustomkolors.co.uk
Интернет пестрит предложениями для автовладельцев разместить за определенное вознаграждение на кузове личного автомобиля рекламные стикеры. Цена вопроса зависит от целого ряда условий. Чем не способ заработать деньги? Стоит оно того или нет, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Тарифные условия

Прежде всего, сотрудников рекламного агентства интересует место регистрации владельца машины, а также тип и размер его транспортного средства. Большой престижный внедорожник премиум-класса, прописанный в столице, предпочтительнее в качестве площадки для рекламы, чем старая «Лада Калина» из Удмуртии. К тому же, расценки будут зависеть от того, какая часть кузова будет обклеена. Самый высокий тариф — за размещение стикеров на бортах, багажнике и заднем стекле автомобиля.

Цена вопроса

В Москве средний диапазон оплаты за рекламу на машине составляет от 500 до 9000 рублей в месяц. Однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о 1000–6000 целковых. Например, на такие деньги можно рассчитывать за оклейку автомобиля гольф-класса (Ford Focus, Hyundai Elantra, KIA Ceed, Skoda Octavia, LADA Vesta). За 6000 «деревянных» вашего коня «оденут» так, что вы его не узнаете.

Бонусы

Некоторые рекламные агентства могут предоставить ряд дополнительных преимуществ. Как правило, речь идет о бесплатной мойке машины несколько раз в месяц. Такой «подарок» носит вынужденный характер, поскольку по понятным причинам заказчику выгодно, чтобы автомобиль был всегда чистым. Хотя в любом случае по договору это будет вашим обязательством.

Обязательства

Кроме того, по условиям договора, вас заставят проезжать фиксированный километраж в строго ограниченной местности. Обычно это 3000 км в месяц в черте мегаполиса. Маршруты ваших поездок заказчик вычислит с помощью специального приложения, которое вы должны будете установить на свой телефон. Так что обмануть агентство будет сложно. Мало того, нужно постоянно поддерживать автомобиль в технически исправном состоянии и, как уже упоминалось — в чистом виде.

Что в итоге

С учетом средней текущей цены на бензин в 40 рублей и месячным пробегом в 3000 км, при городском расходе топлива автомобиля гольф-класса в 12 л на «сотню» вам придется каждый день, включая выходные, накатывать по 100 верст в день. В этом случае только на одну горючку вы потратите 14 400 рублей в месяц. Получается, что при таком раскладе размещение рекламы на кузове машины выгодно только неутомимым таксистам, курьерам и экспедиторам с крайне плотным рабочим графиком.

цены на топливо, вторичный рынок, подержанные авто, аксессуары, дорога, такси
15 марта 2018
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