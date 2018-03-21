Audi снова отзывает автомобили в России

– Причиной отзыва транспортных средств является ограниченная функция экстренного вызова. Соединение с центром Audi по встроенной системе экстренного вызова возможно только по средствам голосового канала, предусмотренная функция связи по SMS не доступна. Обратный вызов автомобиля из центра Audi невозможен, — говорится в сообщении Росстандарта.

Под отзывную кампанию подпадают Audi A3, A4, A5, A6, A7 и Q3, покинувшие российские автосалоны в прошлом году. В ближайшее время сотрудники дилерских центров оповестят владельцев потенциально дефектных автомобилей о необходимости пригнать транспортное средство на ремонт. Механики совершенно бесплатно заменят бракованные модули системы экстренного реагирования на новые.

Кстати, эта сервисная акция уже не первая для Audi в нынешнем году. Буквально месяц назад «Фольксваген Груп Рус» поспешил отозвать без малого 5000 автомобилей из-за дефекта нагревательного элемента климатической установки, который может привести к возгоранию транспортного средства. Напомним, та кампания охватывала модели A4, A5 и Q5.