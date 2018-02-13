Как бесплатно и быстро выправить помятый в аварии бампер

stop-avto24.ru
Помятый в несильном ДТП бампер — еще не повод немедленно обращаться в автосервис. Если он не треснул, восстановить его прежнюю форму можно и самому.
Евгений Банько

Мелкая авария может случиться с каждым. В подобных инцидентах в первую очередь страдают бампера машин. Причем повреждения, зачастую, ограничиваются даже не трещиной, а всего лишь вмятиной в пластике. Даже когда кажется, что масштаб бедствия слишком велик и практически «неоперабелен» отчаиваться не стоит. Если бампер не расколот, не имеет трещин, а всего лишь смят, восстановить его форму может каждый. И совсем не обязательно обращаться за помощью к специалистам автосервиса.

Не углубляясь в технологические дебри скажем, что большинство автомобильных бамперов сделаны из термопластичных материалов, то есть веществ, которые при нагревании становятся мягкими, а при охлаждении вновь твердеют. Чтобы воспользоваться этим свойством, прежде всего, демонтируем бампер. Затем, готовим емкость с кипятком такого объема, чтобы в него можно было погрузить всю смятую часть этой детали. Ждем пару минут пока пластик прогреется и станет мягким. Далее, надев толстые резиновые перчатки и стараясь не обжечься аккуратно и не торопясь выдавливаем вмятину в нормальное положение. Причем, начинаем выправлять ее с краев и постепенно добираемся до центральной части повреждения. В процессе правки желательно не вынимать пластик из воды, чтобы он не остывал раньше времени.

megasos.com

При этом, само собой, стараемся не обжечься, поскольку кипяток — штука по-настоящему опасная. Когда с вмятиной будет покончено, не стоит расслабляться. Будучи мягким, пластик может вновь попытаться вновь замяться. Поэтому, пока бампер остывает до комнатной температуры, нужно либо рукой, либо каким-то подходящим предметом поддерживать требуемую форму нагретого участка. Чтобы ускорить процесс затвердевания пластик можно облить холодной водой. Более продвинутый и технически оснащенный автовладелец вместо горячей воды (нагрев которой еще и организовать как-то надо) может воспользоваться промышленным феном.

Помятое место бампера с его помощью разогреть гораздо проще и быстрее. Однако следует помнить, что фен может разогреть пластик до 500º С — это вам уже не 90º-100º у кипятка. Поэтому выправлять вмятину рукой в перчатке уже не получится, ожог гарантирован и придется придавать пластмассе нужную конфигурацию с помощью какого-нибудь предмета подходящей формы — хотя бы ручки отвертки или молотка. Следует также помнить, что применяя промышленный фен мы рискуем перегреть место вмятины до такого состояния, что пластик начнет течь. Если это произойдет, исправить подобный конфуз уже, скорее всего, не удастся. Разве что, найдется какой-нибудь умелец-самородок среди мастеров, профессионально занимающихся ремонтом бамперов.

ремонт, техническое обслуживание
13 февраля 2018
795

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы