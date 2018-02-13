Как бесплатно и быстро выправить помятый в аварии бампер

Мелкая авария может случиться с каждым. В подобных инцидентах в первую очередь страдают бампера машин. Причем повреждения, зачастую, ограничиваются даже не трещиной, а всего лишь вмятиной в пластике. Даже когда кажется, что масштаб бедствия слишком велик и практически «неоперабелен» отчаиваться не стоит. Если бампер не расколот, не имеет трещин, а всего лишь смят, восстановить его форму может каждый. И совсем не обязательно обращаться за помощью к специалистам автосервиса.

Не углубляясь в технологические дебри скажем, что большинство автомобильных бамперов сделаны из термопластичных материалов, то есть веществ, которые при нагревании становятся мягкими, а при охлаждении вновь твердеют. Чтобы воспользоваться этим свойством, прежде всего, демонтируем бампер. Затем, готовим емкость с кипятком такого объема, чтобы в него можно было погрузить всю смятую часть этой детали. Ждем пару минут пока пластик прогреется и станет мягким. Далее, надев толстые резиновые перчатки и стараясь не обжечься аккуратно и не торопясь выдавливаем вмятину в нормальное положение. Причем, начинаем выправлять ее с краев и постепенно добираемся до центральной части повреждения. В процессе правки желательно не вынимать пластик из воды, чтобы он не остывал раньше времени.