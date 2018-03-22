Как УАЗ избавит свои внедорожники от заводских дефектов

Фото: UAZ
Ульяновцы отрапортовали об очередном нововведении на предприятии, призванном повысить качество сборки популярных внедорожников. Причем сразу трех — флагманского UAZ Patriot, его собрата UAZ Pickup и грузовичка UAZ Profi. Что ж, поверим на слово.
Мирон Горин

Как заявил директор по качеству ООО «УАЗ» Руслан Горевой, новейшее оборудование, установленное на заводе, позволит контролировать показатели геометрии и существенно сократить количество доработок готовых кузовов.

Речь идет о специальной координатно-измерительной системе ZEISS, умеющей выявлять даже самые минимальные отклонения от нормы. Иначе говоря, «уазовцы» обещают потребителям минимизировать количество производственного брака. В частности, связанного с зазорами по кузову и отсутствием герметичности панелей.

Меры, безусловно, правильные. Но почему бы сразу не отладить производственные процессы, чтобы исключить дефекты еще на этапе изготовления? Вместо этого ульяновцы вводят, пусть даже и самую современную, но систему контроля, выявляющую наличие этих самых дефектов.

Да, о дырах с гуляющим ветром и некачественной подгонке элементов кузова «уазоводы» расскажут и без каких-либо измерений — интернет-форумы пестрят обсуждениями этой темы. Впрочем, скоро все может измениться, и владельцы «Патриотов», «Пикапов» и «Профи» перестанут жаловаться на кузовные изъяны своих машин. Во всяком случае, хочется в это верить.

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22 марта 2018
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