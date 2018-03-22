Как УАЗ избавит свои внедорожники от заводских дефектов

Как заявил директор по качеству ООО «УАЗ» Руслан Горевой, новейшее оборудование, установленное на заводе, позволит контролировать показатели геометрии и существенно сократить количество доработок готовых кузовов.
Речь идет о специальной координатно-измерительной системе ZEISS, умеющей выявлять даже самые минимальные отклонения от нормы. Иначе говоря, «уазовцы» обещают потребителям минимизировать количество производственного брака. В частности, связанного с зазорами по кузову и отсутствием герметичности панелей.