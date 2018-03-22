Как УАЗ избавит свои внедорожники от заводских дефектов

Меры, безусловно, правильные. Но почему бы сразу не отладить производственные процессы, чтобы исключить дефекты еще на этапе изготовления? Вместо этого ульяновцы вводят, пусть даже и самую современную, но систему контроля, выявляющую наличие этих самых дефектов.

Да, о дырах с гуляющим ветром и некачественной подгонке элементов кузова «уазоводы» расскажут и без каких-либо измерений — интернет-форумы пестрят обсуждениями этой темы. Впрочем, скоро все может измениться, и владельцы «Патриотов», «Пикапов» и «Профи» перестанут жаловаться на кузовные изъяны своих машин. Во всяком случае, хочется в это верить.