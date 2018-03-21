Самые крутые машины скорой помощи времен СССР

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Что можно успеть за 20 минут? Принять душ, написать пост в Инстаграме, сварить на завтрак пару сосисок и даже умереть! Если, конечно, не поможет «Скорая» — максимальное время приезда врачей на вызов по требованию Минздрава составляет 20 минут. Только вот не всегда у медиков получается уложиться в означенные рамки.
Вячеслав Василенко

И дело тут не только в том, что считанные минуты зачастую уходят на общение с операторами, переключающими друг на друга звонок пациента или тех, кто оказался с ним рядом. Нередко санитарки попросту не могут достигнуть адресата из-за коллапса на дорогах. Случается, что подводят и сами автомобили. Особенно, если речь идет о машинах отечественного производства, которые порой ломаются чаще, чем служба «03» получает обращения от больных.

Впрочем, раньше у нас вообще не было иномарок, как и отсутствовал сервис коммерческого медицинского обслуживания. При этом ни докторов, ни их машины практически никто не ругал. Или просто боялись ругать?

В любом случае, советскому автопрому есть, чем гордиться — в Стране советов выпускали едва ли не лучший спецтранспорт в мире. С самыми любопытными санитарными авто эпохи СССР познакомился портал «АвтоВзгляд».

ЗИС-110А: ВОТ — V8 ПОД КАПОТ!

Первый поствоенный автомобиль, и не абы какой, а представительского класса. Выпущенная в 1945 году машина не только возила штабных офицеров и отправлялась на экспорт, но и обслуживала больных у себя на родине — санитарка создавалась лично при участии основателя Московской станции скорой помощи Александра Пучкова. Перегородка и диван в салоне были демонтированы, их место заняла удобная погрузочная платформа для размещения носилок с пациентом.

С технической точки зрения ЗИС-110 стал первым советским автомобилем, получившим независимую переднюю подвеску и стабилизаторы поперечной устойчивости. Впервые на модели был опробован гидропривод тормозов. Ну а под капотом нашел свое место шустрый V-образный восьмицилиндровый мотор мощностью 140 сил, нещадно съедающий 27 литров на сотню.

ЗИЛ-118: КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…

А как вам понравится разработанный по спецзаказу Минздрава микроавтобус, который умельцы завода имени Лихачева «посадили» на базу лимузина ЗИС-110 и вооружили могучим V8 от грузовика ЗИЛ-130? Представленный первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву автомобиль поверг его в восторг. С тех пор санитарный 14-местный автобус под трогательным названием «Юность» стал обслуживать партийцев и их привилегированных гостей из-за границы.

Одной из особенностей модели являлась выдвижная крыша, как у легендарного немецкого хиппи-мобиля Volkswagen T2. Благодаря ей пассажиры могли передвигаться по салону, не нагибая головы.

Стоит отметить, что новинкой, удостоенной 12 различных международных наград, серьезно заинтересовались за рубежом. Руководство Ford в 60-х годах даже хотело купить лицензию на производство «Юности» в США. Однако дальше Советского союза санитарная VIP-маршрутка так и не уехала.

РАФ-3920: Доктор Франкенштейн

А вот самый настоящий советский катафалк премиум-класса — на рижском автозаводе решили разобрать представительскую «Чайку» и сделать из нее комфортабельный универсал для перевозки партийных больных. Для этого ГАЗу-13 пришлось приварить более длинную и высокую крышу, а также пятую дверь.

Запасное колесо нашло свое место в нише за левой задней дверью, сверху нее прибалтийские мастера установили столик, а рядом — пару кресел для персонала. Посередине появилось место для носилок, а вокруг — специальные шкафчики для медикаментов.

Автомобиль получил прозвище «Черный доктор» из-за характерной черной окраски кузова. Никаких красных крестов и прочую медицинскую символику на машину вешать принципиально не стали. Да и зачем, если она и так привлекала к себе повышенное внимание. Что уж там говорить, если санитарный лимузин приглянулся даже Фиделю Кастро — сразу два «Черных доктора» были отправилены на службу к кубинскому лидеру.

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21 марта 2018
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