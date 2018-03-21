Самые крутые машины скорой помощи времен СССР

И дело тут не только в том, что считанные минуты зачастую уходят на общение с операторами, переключающими друг на друга звонок пациента или тех, кто оказался с ним рядом. Нередко санитарки попросту не могут достигнуть адресата из-за коллапса на дорогах. Случается, что подводят и сами автомобили. Особенно, если речь идет о машинах отечественного производства, которые порой ломаются чаще, чем служба «03» получает обращения от больных.

Впрочем, раньше у нас вообще не было иномарок, как и отсутствовал сервис коммерческого медицинского обслуживания. При этом ни докторов, ни их машины практически никто не ругал. Или просто боялись ругать?

В любом случае, советскому автопрому есть, чем гордиться — в Стране советов выпускали едва ли не лучший спецтранспорт в мире. С самыми любопытными санитарными авто эпохи СССР познакомился портал «АвтоВзгляд».