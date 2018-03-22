В России отзывают более 12 000 автомобилей Mercedes-Benz

По данным Росстандарта, новая сервисная акция охватывает 12 370 седанов, универсалов, купе и кабриолетов Mercedes-Benz C-класс и Е-класс, а также кроссоверов GLK. Потенциально дефектными признаны автомобили, реализованный российскими дилерами в период с 2011 по 2017 год. Узнать, подпадает ли конкретная машина под отзыв, можно по идентификационному номеру (VIN) транспортного средства в автосалоне или на сайте ведомства.

Сообщается, что производитель выявил неисправность подушек безопасности, которые самопроизвольно срабатывают из-за электростатического разряда. Затягивать с визитом на сервис владельцам подпадающих под отзыв машин явно не стоит, поскольку дефектные «эйрбеги» могут нанести тяжелый вред здоровью водителя и пассажиров. Сотрудники дилерских центров проверят автомобили и в случае необходимости устранят проблему путем доработки рулевой колонки.

К слову сказать, недавно штутгратцы объявили о проведении в нашей стране другой отзывной кампании, охватывающей автомобили V-класса и Vito. Причиной, по которой инициировали ту проверку, также послужил дефект подушек безопасности.